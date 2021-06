Équipe de France: reprise en douceur pour les Bleus après leur premier succès

Les joueurs de l'équipe de France titulaires contre l'Allemagne ont récupéré de leur match face aux Allemands de Joachim Löw (victoire 1-0). Le reste du groupe a participé à une petite opposition à quatre jours du match contre la Hongrie (samedi à 15h).

Le repos des guerriers. Au lendemain d’un premier choc éprouvant pour les organismes face à l'Allemagne (1-0), tous les joueurs de l’équipe de France, à l’exception des onze titulaires de la veille, ont eu droit à une séance d’entraînement beaucoup plus légère. Une opposition a été organisée pour les remplaçants, remportée 4-2 par les jaunes, avec deux doublés, signés Kingsley Coman et Thomas Lemar.

>> Euro: les infos en direct

Benjamin Pavard a été examiné, il se porte bien

Les deux autres buts ont été inscrits par Lucas Digne et Corentin Tolisso. Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Antoine Griezmann et Paul Pogba ont assisté à ce petit match, tandis que Kylian Mbappé et Karim Benzema ont rejoint le groupe en fin d’entraînement. Après un peu de vélo, le gardien de but Hugo Lloris a couru une dizaine de minutes. Pour les onze titulaires, c’était décrassage et récupération.

Remis de son spectaculaire choc à la tête, Benjamin Pavard a participé normalement au décrassage des titulaires, et n’a pas présenté de signes extérieurs de troubles après avoir été examiné une nouvelle fois par le Docteur Frank Le Gall, médecin des Bleus, ce mercredi matin. Le joueur va bien aujourd’hui.

Tombeur de l’Allemagne, l’un des ogres de ce groupe F très relevé, les Bleus enchaîneront dès samedi contre la Hongrie, dans une Puskas Arena incandescente. Le défi physique que devraient imposer les Magyars devant leur public - ils étaient 65.000 à supporter la Hongrie mardi, contre le Portugal - promet d’être intense. Les Bleus se préparent par ailleurs à jouer à 15h en modifiant légèrement leur préparation désormais jusqu’à samedi. Les entraînements seront un peu avancés comme les déjeuners le midi. Les Bleus s’attendent à jouer sous une forte chaleur samedi. Dans le ciel et en tribunes.