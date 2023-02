Fifa: Macron va rencontrer Infantino mercredi à Paris

Il sera notamment question, lors de cet entretien entre le chef de l'Etat et le président de la Fifa, de la place de cette instution en France.

Comme annoncé par France Info et confirmé par RMC Sport, le président de la République Emmanuel Macron va rencontrer ce mercredi à Paris le président de la FIFA Gianni Infantino. Le chef de l’Etat souhaite poursuivre les échanges engagés pour consolider la place de la FIFA en France et notamment à Paris qui abrite l’antenne française de la Fédération internationale, à l’hôtel de la Marine, place de la Concorde. Au programme de leur discussion figure aussi leur partenariat engagé en Afrique autour du programme Sport en Commun porté par l’Agence française de développement (AFD).

Macron n'a pas la volonté d'interférer

S’agissant de l’affaire qui concerne le président - contesté mais toujours en poste - de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, Emmanuel Macron reste attentif à l’indépendance du mouvement sportif. Selon son entourage, le chef de l’Etat n’entend pas interférer dans la gouvernance interne à la FFF. Contrairement à ce qu’auraient pu laisser penser les nombreuses prises de paroles de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. Et ce, d’autant que des procédures judiciaires ont été initiées. La visite de Gianni Infantino intervient justement le jour de la remise du rapport d’audit diligenté par le ministère des Sports sur la gouvernance de la 3F.

Les conclusions de la mission d’inspection sont déjà connues. Le Graët n'a "plus la légitimité nécessaire pour administrer" le football français en raison de "son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance" au sein de la Fédération française de football. Ne reste plus qu’à ajouter à ce rapport les observations des différentes parties concernées pour le rendre définitif. Les avocats de Noël Le Graët ont dénoncé un document "aux allures de réquisitoires" face à "une pression politique et médiatique". Noël Le Graët a confié ressentir "un profond sentiment d’injustice".