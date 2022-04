Finalement, Platini assure ne pas être intéressé par la présidence de la FFF

Dans une interview accordée au groupe de presse EBRA, Michel Platini a assuré ne pas être intéressé par la présidence de la Fédération française de football. Il y a encore quelques semaines, l'ancien numéro 10 des Bleus ne fermait pas la porte à une candidature, lors d'un passage dans l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC.

Il y a moins d'un mois, le 24 mars dernier, Michel Platini laissait la porte entrouverte concernant la présidence de la Fédération française de football, au cours d'une interview accordée à l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC. Ce mardi, l'ancien numéro 10 des Bleus semble avoir évolué sur la question et l'assure très directement dans un entretien accordé au groupe de presse EBRA: "Je ne suis pas intéressé par la FFF".

Un retour à la FFF écarté

À 67 ans, Platini est à la retraite et s'occupe d'un bistro à Cassis, comme il l'expliquait à Jérôme Rothen fin mars. Mais l'ancienne gloire de l'équipe de France n'exclut pas un retour dans le monde du football. "Je vous ai dit que s'il y a quelque chose qui me plaît et qui me plairait énormément, je le ferai", avait expliqué Platini, qui avait précisé avoir refusé des offres pour devenir président de club de football.

Interrogé sur la présidence de la FFF, occupée pour le moment par Noël Le Graët, l'ex-numéro 10 avait dans un premier temps paru déstabilisé: "Je n'étais pas préparé à cette question. C'est compliqué, il faut aller aux élections, bouger, aller voir les gens, avoir un programme... J'ai été vice-président de la FFF, j'ai été président de l'UEFA, donc je connais tout ça."

Platini au cœur de plusieurs polémiques

Avant d'ouvrir la porte à la fin de sa réponse, toujours sur RMC: "Si l'idée de devenir président vient de moi-même, non. Si on vient me chercher, il faut réfléchir." Un mois plus tard, il semblerait que Platini ait eu le temps de se poser plus longuement sur la question. En marge d'un match entre le Variétés Club de France et les sapeurs-pompiers de l'Ardèche, qui avait lieu à Aubenas lundi, il a donc écarté l'idée d'un retour du côté de la FFF.

Avec cette sortie médiatique, Platini fait son retour sur le terrain sportif après avoir été davantage en vue sur le plan judiciaire en ce début de mois d'avril: de l'affaire de la litographie de Picasso reçue de la part d'un milliardaire russe, à son jugement en juin prochain en Suisse pour escroquerie, en passant par sa plainte déposée contre Gianni Infantino pour "trafic d'influence actif", l'ancien numéro 10 des Bleus a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines.