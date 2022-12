France-Argentine: "Il y aura un impact physique et mental", Rothen s'inquiète des conséquences du virus chez les Bleus

Sur RMC, Jérôme Rothen s'est inquiété pour l'équipe de France à moins de 48 heures de la finale de Coupe du monde face à l'Argentine. Cinq joueurs ont loupé l'entraînement vendredi soir dont Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, touchés par un virus qui continue de circuler dans le groupe.

Cinq joueurs de l'équipe de France manquaient à l'appel ce vendredi à l'entraînement à moins de 48 heures de la finale de la Coupe du monde. Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont malades et ont rejoint Kingsley Coman au rayon des absents, déjà ménagé ce jeudi. Aurélien Tchouaméni souffre d'une contusion à la hanche et Théo Hernandez est resté aux soins.

"Il y a une forme d'inquiétude"

Ce dimanche (16h), l'équipe de France remettra son titre de championne du monde en jeu face à l'Argentine. "Ce qui est sûr, c'est que c'est embêtant quand il y a un petit virus. Peu importe le virus, il y a forcément un impact sur ton physique et même ton état d'esprit, d'un point de vue mental. Quand tu es affaibli, quelque soit la faiblesse, un virus ou une blessure, tu consacres beaucoup de temps psychologiquement pour te remettre sur pied, a estimé Jérôme Rothen sur RMC ce vendredi. Ça te bouffe beaucoup d'énergie. Avant un grand rendez-vous comme ça, c'est problématique dans l'approche."

Lors de la demie face au Maroc (2-0), Adrien Rabiot, touché par ce même virus, était resté à l'hôtel là où Dayot Upamecano a été laissé sur le banc. Le staff des Bleus essaie de se montrer rassurant depuis, indiquant que tout le groupe devrait pouvoir être présent pour la finale.

"Il y a une forme d'inquiétude, a poursuivi Rothen. D'autant plus quand ça touche le même secteur de jeu. Upamecano, Konaté, Varane... La force d'une grande équipe, c'est de composer parfois avec les absents à certains postes clés. Konaté a été bon contre le Maroc en remplaçant Upamecano. Mais là, si tu perds toute ta charnière centrale, il y a de meilleurs moyens de préparer une finale de Coupe du monde..."