France-Argentine: retour à Paris, défilé sur les Champs-Elysées... Le programme envisagé des festivités en cas de sacre des Bleus

S'ils deviennent dimanche champions du monde pour la troisième fois, les Bleus pourraient faire leur retour à Paris lundi après-midi pour un défilé sur les Champs-Elysées. Une rencontre avec Emmanuel Macron à l'Elysée est en revanche incertaine.

Il ne s'agit surtout pas d'être présomptueux, juste prévoyant. Alors que les Bleus auront une chance dimanche d'aller chercher une troisième étoile face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde (16h), la FFF commence logiquement à réfléchir, en coulisses, au programme des festivités en cas de nouveau sacre des hommes de Didier Deschamps.

A l'heure actuelle, un scénario se dessine. S'ils triomphent au Qatar, les joueurs de l'équipe de France rentreraient à Paris lundi après-midi, pour ensuite défiler sur les Champs-Elysées, comme en 1998 et en 2018, où la vitesse du bus à impériale avait beaucoup, beaucoup fait parler.

Le flou autour d'une rencontre ou non avec Macron à l'Elysée

Contrairement au programme d'il y a quatre ans, une réception à l'Elysée par le président de la République est en revanche plus incertaine, compte tenu de l'agenda du chef de l'Etat, qui est attendu mardi en Jordanie. Du côté d'Emmanuel Macron, on explique vouloir attendre de connaître le programme des Bleus, qu'on n'aura sans doute qu'après la finale, si victoire il y a. "On reste agile, avec différentes contraintes", fait-on ainsi savoir à l'Elysée.

Pour rappel, l'organisation du défilé sur les Champs-Elysées ne relève pas de la présidence de la République, mais bien de la Fédération française de football en lien avec la préfecture de police.