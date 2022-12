France-Maroc: la réaction improbable d’Alexandre Benalla après la victoire des Bleus

Accusé d'avoir fait accélérer le bus des Bleus lors des célébrations sur les Champs-Elysées après la victoire lors du Mondial russe en 2018, l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a fait référence à cet épisode après la victoire de la France mercredi face au Maroc en demi-finales de la Coupe du monde 2022.

Il ne voulait pas manquer ce rendez-vous. Grand amateur de football, Emmanuel Macron était présent dans les tribunes du Al-Bayt Stadium (Al-Khor) ce mercredi pour assister à la victoire des Bleus face au Maroc (2-0) en demi-finales de la Coupe du monde 2022. Quelques minutes après le coup de sifflet final, le président de la République s’est rendu dans le vestiaire des Bleus pour les féliciter, avec en toile de fond "Freed from Desire", l’hymne de cette sélection depuis le début du tournoi.

"Je préchauffe le bus"

"A nos amis marocains : félicitations pour ce beau parcours. Vous marquez l’histoire du football", a-t-il également commenté sur Twitter. Un message relayé par… Alexandre Benalla, qui a lui aussi réagi à la qualification des Bleus pour la finale. "Je préchauffe le bus !", a écrit cet ancien proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Une référence ironique au sacre mondial des Bleus en juillet 2018. A l’époque, il avait pris place dans le bus à impériale avec lequel l'équipe de France avait descendu, de manière très rapide, les Champs-Elysées, au lendemain de la victoire face à la Croatie (4-2) en finale.

Accusé d'avoir fait accélérer le bus, l'ancien chargé de mission s’était défendu dans un livre sorti un an plus tard. "Arrivés à l’Arc de Triomphe, nous passons dans le bus à impériale, les joueurs montent à l’étage, la partie découverte, et nous entamons la descente. Le chauffeur appuie un peu fort sur l’accélérateur. A plusieurs reprises, je lui demande de ralentir. Il relâche un peu la pression, puis remet le gaz dès qu’il peut. Ce gars doit avoir rendez-vous chez le dentiste et il a peur d’être en retard", dit-il dans "Ce qu’ils ne veulent pas que je dise" (Editions Plon).

Alexandre Benalla a par ailleurs été condamné fin 2021 à trois ans d'emprisonnement, dont un ferme sous bracelet électronique, notamment pour avoir commis des violences en réunion et usurpé la fonction de policier lors de la manifestation du 1er mai 2018. Il avait en outre été reconnu coupable d'avoir utilisé frauduleusement ses passeports diplomatiques après son licenciement, d'avoir fabriqué un faux document pour obtenir un passeport de service et d'avoir illégalement porté une arme en 2017.