France-Australie: on connait l'arbitre pour le premier match des Bleus à la Coupe du monde

L'arbitre sud-africain Victor Gomes, qui était au sifflet pour la finale de la CAN 2022 entre l'Egypte et le Sénégal, arbitrera le match France-Australie mardi soir à la Coupe du monde.

Le très respecté arbitre sud-africain Victor Gomes, considéré comme le meilleur arbitre du continent africain, a été désigné par la Fifa pour diriger la rencontre entre l’équipe de France et l’Australie mardi soir (20h), au stade Al-Janoub (Al-Wakrah), à l'occasion de l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde.

Un baptême du feu au Mondial

L’arbitre de 39 ans sera assisté par son compatriote Zakhele Siwela et le Lésothien Souru Phatsoane. La Rwandaise Radhia Mukansanga officiera en tant que quatrième arbitre au cours de ce match. Arbitre de la Premier Soccer League en Afrique du Sud depuis 2008, nommé arbitre international par la Fifa en 2011, Victor Gomes a dirigé de grands matches internationaux au cours de sa carrière. Aux côtés de Zakhele Siwela, il était aux manettes de la finale de la CAN 2022 entre le Sénégal et l'Egypte. S'il a dirigé des éliminatoires de la Coupe du monde sur le continent africain, il n'a en revanche jamais arbitré un match dans un Mondial. Il s'agira pour lui d'une première.

Varane "disponible", et bientôt titulaire ?

L’équipe de France effectuera ses débuts dans la compétition mardi, après la première opposition du groupe entre la Tunisie et le Danemark, laquelle se tiendra en début d’après-midi (14h). L’équipe de France voudra entrer de plain-pied dans la compétition malgré le forfait de Karim Benzema, dont le sélectionneur, Didier Deschamps, a annoncé qu’il ne sera pas remplacé.

Il n'a pas souhaité justifier sa décision, estimant avoir suffisamment d'attaquants autour de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani et Olivier Giroud. L’équipe a en revanche enregistré des nouvelles plutôt rassurantes du défenseur Raphaël Varane, blessé à une cuisse depuis le 22 octobre. Didier Deschamps a indiqué qu’il sera disponible mardi, après avoir participé à son premier entraînement collectif. Reste à voir s’il sera titulaire.