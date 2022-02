CAN 2022: liesse à Dakar après le premier trophée du Sénégal

Les Sénégalais ont fêté comme il se doit la première Coupe d'Afrique des nations de l'histoire des Lions de la Téranga après une finale irrespirable face à l'Egypte (0-0, 4-2 TAB). Un jour férié a été décrété ce lundi.

Dakar a explosé de joie dimanche soir après le coup de sifflet clôturant la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Yaoundé, où les "Lions" de Sadio Mané ont battu les "Pharaons" d'Egypte de Mohamed Salah aux tirs aux buts. "Champions d'Afrique. Quel match ! Quelle équipe ! Vous l'avez fait. Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale. Félicitations à nos héros", a dit le président sénégalais Macky Sall dans un tweet.

Jour férié ce lundi, joueurs décorés le mardi

Le président Sall a décrété la journée de lundi "fériée, chômée et payée" après "la brillante victoire" en CAN de la sélection nationale, a annoncé dimanche soir la télévision publique. M. Sall, qui devait s'absenter du Sénégal jusqu'au 9 février pour différents séjours en Egypte, en Ethiopie et aux Comores, a "annulé" cette dernière étape pour "accueillir lundi à 13H00" (GMT et locales) la sélection nationale à l'aéroport militaire de Yoff (Dakar), selon la même source.



Les joueurs et membres de l'encadrement de l'équipe nationale seront "décorés" mardi par M. Sall, au palais présidentiel à Dakar. Une immense clameur a retenti dimanche soir quand la star Sadio Mané a réussi le tir consacrant le Sénégal, lors de la séance de tirs aux buts (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.). Des centaines de supporters, vêtus du maillot du Sénégal, ont afflué sur la place de l'Indépendance, près du Palais présidentiel, dans le centre administratif et des affaires de Dakar.

Une ambiance de folie à Dakar

La police a érigé des barrières pour empêcher la foule se déversant sur la place de se rapprocher du Palais. Les lieux ont vibré au son des avertisseurs des voitures, des vuvuzelas, des sifflets, des cris de joie, des pétards illuminant parfois le ciel, des danses et chansons à la gloire de la sélection. Une ambiance festive s'est emparée de toute la ville de Dakar et de sa banlieue, au milieu des drapeaux du Sénégal, accrochés aux immeubles, sur les véhicules, sur les artères et les trottoirs, dans plusieurs quartiers.



L'ambiance était folle, au Monument de la Renaissance, statue monumentale qui domine Dakar depuis la zone du quartier des Mamelles, au pied duquel était installée une fanzone avec plusieurs dizaines de personnes. Les gens s'enlaçaient au milieu des feux de joie après la séance des tirs aux buts.