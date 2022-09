France-Autriche: la compo des Bleus, avec Badiashile, Fofana et Giroud

Les Monégasques Benoît Badiashile et Youssouf Fofana honorent leur première sélection en tant que titulaire dans l'équipe de France qui affronte ce jeudi soir l'Autriche pour le compte de la 5e journée de la Ligue des nations.

C'est avec de nouveaux visages que l'équipe de France affronte l'Autriche ce jeudi soir, dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des nations (20h45). La défaite est interdite pour les Bleus, qui seraient condamnés le cas échéant à une relégation en ligue B, alors même qu'ils sont tenants du titre.

En l'absence de nombreux titulaires, Didier Deschamps, qui revient au 3-4-3, a été contraint de mettre au point un onze vraiment inédit. Le capitaine Hugo Lloris étant absent, Mike Maignan le remplace au poste de gardien. L'ancien Lillois, qui fait le bonheur de l'AC Milan, devient ainsi le portier le plus utillisé cette année chez les Bleus. En défense centrale, Raphaël Varane et Jules Koundé accompagnent le novice Benoît Badiashile. Jonathan Clauss et Ferland Mendy sont chargés d'animer les flancs.

Dans l'entrejeu, Aurélien Tchouaméni fait office de cadre et se retrouve associé à Youssouf Fofana, dont il s'agit également de la première apparition avec l'équipe A. Devant, malgré l'absence sur blessure de Karim Benzema, le trio offensif est un peu plus classique avec Antoine Griezmann en soutien de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud. Mais il se pourrait que du temps de jeu soit donné en cours de match à Randal Kolo Muani, qui ainsi décrocherait lui aussi sa première cape.

La compo des Bleus

France: Maignan - Koundé, Varane, B. Badiashile - Clauss, Yo. Fofana, Tchouaméni, Fe. Mendy - Griezmann - Mbappé, Giroud.