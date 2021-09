France-Bosnie: les Bleus déçoivent encore pour leur première sortie après l'Euro

Menés à la 36e minute sur un but d'Edin Dzeko, les Bleus se sont rattrapés dans la foulée grâce à Antoine Griezmann (40e) pour obtenir le nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine, mercredi soir dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. À l'image de Kylian Mbappé, la prestation de l'équipe de France, réduite à dix en seconde période, a été décevante.

Une rentrée insipide. Deux mois après la fâcheuse élimination de l'Euro 2021, l'équipe de France pas convaincu pour son premier match de la saison. Elle a concédé le nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine après avoir été menée au score, ce mercredi à Strasbourg dans le cadre des éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022.

À cause d'une faute grossière de Jules Koundé (51e), les Bleus ont dû disputer presque toute la seconde période en infériorité numérique. Le défenseur du Séville FC a encore montré que le poste de latéral droit n'était pas le sien, même si son tacle dangereux sur Sead Kolasinac peut difficilement être attribué à son utilisation.

L'animation offensive encore insipide

Avant cette bêtise, le football proposé par l'équipe championne du monde était triste. Malgré l'absence de plusieurs titulaires (Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté) et la non-sélection d'Olivier Giroud, Didier Deschamps a pourtant pu présenter un onze de départ solide, évidemment supérieur sur le papier à celui de l'adversaire. Pour autant, dans la lignée des rendez-vous du championnat d'Europe, le collectif n'est plus huilé.

L'animation offensive défaillante demeure le principal point noir. L'équipe ne semble plus capable de marquer à tout moment, y compris avec un nombre limité d'occasions. En pointe, Karim Benzema a paru mal accompagné. Antoine Grizemann a, certes, su provoquer le but contre-son-camp de l'égalisation (40e, 1-1). Son apport dans le jeu a toutefois été insuffisant, sans doute à cause de son positionnement peu pertinent sur l'aile droite. À gauche, Kylian Mbappé a touché beaucoup de ballons. Et en a surtout perdu, à cause notamment de nombreux dribbles ratés dans les derniers mètres. Les carences des Bleus pour attaquer ne se limitent toutefois pas au seul trio offensif.

Premières pour Veretout, Tchouaméni et Diaby

Même face à la Bosnie, les Bleus n'ont pas cherché à monopoliser le ballon. Sans être submergée, la défense française a été sollicitée. Elle a finalement cédé à cause d'une erreur de transmission de Thomas Lemar, exploitée sans scrupules par Edin Dzeko pour l'ouverture du score (36e, 1-0).

Ce match a été l'occasion pour deux nouveaux de connaître leur première sélection avec les Bleus. Titulaire devant la défense, Jordan Veretout a rendu une copie correcte. Mais un carton jaune en première période est venu sanctionner sa nervosité clairement apparente. Il a dû céder sa place à la 51e minute, à cause de l'exclusion de Jules Koundé. Aurélien Tchouaméni a aussi été lancé, mais à la pause. Son volume de jeu s'est avéré utile en infériorité numérique. À quelques secondes du temps additionnel, l'ailier Moussa Diaby a également eu droit à sa première cape.

La campagne de qualification de l'équipe de France se poursuit ce samedi 4 septembre (20h45), face à l'Ukraine. En attendant, les Bleus sont toujours en tête de la poule D, avec justement quatre points d'avance sur leur prochain adversaire.