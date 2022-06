Chaos au Stade de France: l'UEFA revoit sa version sur la responsabilité des supporters

Après les incidents survenus au Stade de France samedi lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, l’UEFA a pointé du doigt les supporters des Reds. Mais selon The Mirror, l'instance estime aujourd'hui qu'il ne faut plus les accabler.

Rétropédalage en cours du côté de l’UEFA. Samedi soir, quelques minutes après les graves incidents ayant émaillé la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (0-1), avec des scènes de chaos devant le Stade de France et de gros dysfonctionnements dans l'organisation de l'événement, l’instance européenne a dégainé un communiqué qui pointait clairement du doigt les détenteurs de faux billets.

>> Chaos au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions: les infos en direct

"Avant le match, les portes du côté de Liverpool ont été bloquées par des milliers de supporters qui avaient acheté de faux billets qui ne fonctionnaient pas dans les tourniquets. Cela a créé une accumulation de supporters essayant d'entrer. En conséquence, le coup d'envoi a été retardé de 35 minutes pour permettre à un maximum de supporters munis de billets authentiques d'accéder au stade", avait réagi l'institution. Une version rapidement appuyée par les autorités françaises.

Des plaintes de sponsors

Présent au Stade de France, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a a évoqué "des milliers de ‘supporters’ britanniques, sans billet ou avec des faux billets", qui "ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers". Auditionné mercredi devant la commission des lois du Sénat, au côté de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, il a reconnu certaines erreurs tout en maintenant sa version sur le nombre de faux billets.

Au sein de l’UEFA, on estime aujourd’hui que les supporters de Liverpool ne sont plus les principaux responsables de ce fiasco, selon les informations du Mirror. L’instance a commandé une enquête indépendante et ne fera pas davantage de commentaires en attendant d’en savoir plus sur ce qui a pu se passer samedi soir. L’UEFA a par ailleurs reçu des plaintes de la part de plusieurs de ses partenaires et sponsors qui avaient offert des invitations pour cette finale.

Parmi ces clients, beaucoup auraient rencontré des problèmes. Leurs billets, pourtant authentiques, n’auraient pas fonctionné et ils auraient été encouragés à passer sous les tourniquets. Ce qui fait dire à l'UEFA que les responsabilités sont sans doute partagées.