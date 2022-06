En direct - Chaos au Stade de France: le message de la ministre des Sports avant son audition au Sénat

Quatre jours après le chaos autour du Stade de France, les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et des Sports Amélie Oudéa-Castéra vont s’expliquer devant le Sénat, dominé par la droite, sur les incidents qui ont perturbé la finale de la Ligue des champions. Les deux ministres seront entendus conjointement pendant deux heures par les commissions des Lois et de la Culture à partir de 17h, lors d'une séance ouverte à la presse et retransmise sur le site du Sénat.