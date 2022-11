France-Danemark: Mbappé égale Zidane en Bleu et dépasse Henry en Coupe du monde

Auteur d'un doublé contre le Danemark (2-1), qui porte à trois buts son total dans cette Coupe du monde après seulement deux matchs, Kylian Mbappé a gonflé des statistiques phénoménales avec l'équipe de France.

Kylian Mbappé, auteur d'un doublé contre le Danemark (2-1), a inscrit samedi ses 30e et 31e buts en équipe de France, égalant Zinédine Zidane au palmarès des buteurs tricolores et dépassant Thierry Henry comme deuxième meilleur buteur français de l'histoire en Coupe du monde (sept buts). Le tout à seulement 23 ans. Phénoménal.

Le record de Just Fontaine semble inatteignable

Après son deuxième but face au Danemark, Mbappé est crédité de 31 buts en 61 sélections. Il dépasse le total de Just Fontaine (en 21 sélections) et Jean-Pierre Papin (en 54 sélections), auteurs chacun de 30 buts, et rejoint Zinédine Zidane comme septième meilleur buteur français de l'histoire avec 31 unités.

Thierry Henry a inscrit six buts en quatre éditions de la Coupe du monde (1998, 2002, 2006, 2010). Mbappé en avait inscrit quatre lors de sa première participation au Mondial 2018, remporté par les Bleus, puis trois autres cette année au Qatar, un contre l'Australie (4-1), deux contre le Danemark. Le record de Just Fontaine, avec 13 buts au Mondial 1958, reste pour l'heure inatteignable.

Samedi contre le Danemark, il a fallu attendre l'heure de jeu (61e) pour voir Kylian Mbappé débloquer la rencontre, après un une-deux avec Théo Hernandez, au terme d'un joli mouvement. Les Danois sont revenus au score assez rapidement, mais Mbappé a redonné l'avantage aux Bleus en fin de match (86e) en marquant de la cuisse à bout portant sur un centre d'Antoine Griezmann.