France-Finlande: énorme bourde, l’hymne albanais joué à la place du finlandais

Si les Bleues ont réussi leur rentrée contre la Finlande (5-0) ce mercredi au Tournoi de France, la soirée a été marquée par une énorme bourde. L'organisation s'est trompée lors du protocole d'avant-match en diffusant l'hymne albanais au lieu de l'hymne finlandais.

Grosse boulette au stade Océane du Havre. L’avant-match entre l’équipe de France et la Finlande ce mercredi, deuxième rencontre au programme du Tournoi de France, a connu un sacré couac de protocole. Au lieu de lancer l’hymne finlandais, l’organisation s’est trompée. Ce n’est pas le bon hymne qui a été diffusé, ce qui a forcément surpris les joueuses finlandaises, qui se sont regardées quelques instants, décontenancées par la musique qu’elles ont entendu. En raison d'une erreur dans le fichier à lancer, qui était bien intitulé "Finlande", c'est l'hymne... albanais qui est passé. Il n'y a en revanche pas eu de boulette au moment de passer la Marseillaise et la Fédération française de football a tout de suite présenté ses excuses à la Fédération finlandaise.

Cet épisode rappelle l'incroyable erreur survenue lors du France-Albanie du 7 septembre 2019 (4-1), en éliminatoires de l'Euro 2020 chez les hommes. Au Stade de France, l'hymne d'Andorre avait été joué à la place de celui de l'Albanie, retardant ainsi de sept minutes le coup d'envoi. Malgré les excuses de Noël Le Graët auprès de son homologue albanais et de l’ambassadeur de l'Albanie en France, l'UEFA avait décidé de sanctioner la FFF d'une amende de 20.000 euros pour "organisation insuffisante".

Hamraoui lancée en seconde période

Sur le plan sportif, les Bleues l'ont emporté sans trembler 5-0 grâce à un doublé de leur capitaine Wendie Renard, des buts de Melvine Malard et Grace Geyoro, et un csc d'Anna Westerlund. Corinne Diacre a pu profiter du scénario et du caractère amical de ce match pour faire souffler certaines joueuses et en relancer d'autres. Un peu plus de mois après sa violente agression, Kheira Hamraoui a ainsi fait son retour en sélection. La milieue du PSG est entrée à l'heure de jeu à la place de la Bordelais Charlotte Bilbault. Un message fort à l'approche de l'Euro en Angleterre (6 au 31 juillet 2022).

Dans ce Tournoi de France, les Bleues ont encore deux matchs au programme : samedi à Caen face au Brésil, puis mardi au Havre contre les Pays-Bas.