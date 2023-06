France-Grèce: les Bleus pas aidés par l’arbitrage, Deschamps et Mbappé s’agacent

Ce lundi soir, la première période de la rencontre entre la France et la Grèce a été émaillée par plusieurs situations litigieuses. A quatre reprises, un penalty aurait pu être sifflé en faveur des Bleus. Ce qui a eu le don d’agacer Didier Deschamps et Kylian Mbappé.

L’arbitre n’a fait aucun cadeau aux Bleus. Opposée à la Grèce ce lundi soir au Stade de France dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, l’équipe de France aurait pu bénéficier d’un penalty à au moins quatre reprises au cours de la première période. Mais, à chaque fois, l'Espagnol Mateu Lahoz - qui dirigeait le dernier match de sa carrière - n’a pas bronché.

Dès la 2e minute de jeu, Kylian Mbappé tente de couper un centre de Kingsley Coman mais est retenu par le maillot. L’attaquant français s'effondre dans la surface mais l’arbitre de la rencontre estime que le jeu doit se poursuivre.

Quelques minutes plus tard, à la suite d’un cafouillage dans les 16,50m, Théo Hernandez envoie le ballon sur la main d’un défenseur grec. Encore une fois, Mateu Lahoz fait signe de continuer à jouer.

Mbappé rappelé à l'ordre après ses contestations

A la 28e, c’est de nouveau au tour de Mbappé d’être victime d’une situation litigieuse. L’attaquant français est présent au second poteau pour reprendre un centre de la tête mais est poussé des deux mains dans le dos par son défenseur. Le geste de ce dernier semble nettement illégal, mais toujours pas de penalty pour les Bleus. A la suite de cette décision, Deschamps apparaît passablement agacé sur le banc de touche et fait part de son mécontentement au 4e arbitre.

"Il n’y a pas qu’une, mais trois ou quatre situations qui peuvent être..., a pesté Deschamps au micro de TF1 au retour des vestiaires. Il ne siffle pas, et on ne lui signale pas qu’il y a erreur manifeste. Ce sont des situations qui auraient pu être lues différemment."

Mais le sélectionneur n’était pas au bout de ses peines. A la 41e minute, Mbappé s’écroule pour la troisième fois dans la surface. Le Parisien élimine un défenseur dans la surface et est percuté par un second joueur grec. L’arbitre lui fait signe de se relever et est même obligé de rappeler le capitaine des Bleus à l'ordre après les contestations de ce dernier.

Ce lundi soir, l’assistance vidéo est pourtant disponible au Stade de France. Après trois victoires lors des trois premières journées, les Bleus ont l’occasion d’accroître leur avance en tête du groupe B des qualifications à l’Euro 2024 en cas de succès contre les champions d’Europe 2004.