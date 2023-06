EN DIRECT - France-Grèce: Suivez le dernier match des Bleus de la saison en live

Bonjour et bienvenue pour ce match en live

Particulièrement longue, avec une Coupe du monde en plein milieu, la saison s'achève ce soir pour les joueurs de l'équipe de France. Après la bouillie de match face à Gibraltar, dont on ne retiendra pas grand chose à part les trois buts et les trois points, place à un tout autre morceau, la surprenante équipe de Grèce, 7 victoires sur les huit derniers matchs et qui vient de disposer de l'Irlande contre laquelle les Bleus avaient bien galéré.

Une victoire enverrait quasiment l'équipe de France à l'Euro 2024, puisque les deux autres équipes qui pourraient se qualifier, les Pays-Bas et l'Irlande, sont assez loin de leur meilleur niveau.

Compo classique attendue

Un dernier coup de collier avant les vacances est donc attendu du côté de l'équipe de France, dont la composition, sans doute très classique, sera dévoilée vers 19h45 au plus tard. Coup d'envoi à 20h45 sur TF1.

un match à suivre sur l'antenne de RMC, avec les commentaires de Jano Rességuié, et bien sûr en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.