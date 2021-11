France-Kazakhstan: les Bleus invaincus cette année, ce serait une première depuis dix ans

En cas de nul ou de victoire lors de leurs deux derniers matchs de l’année, en éliminatoires au Mondial 2022 contre le Kazakhstan et la Finlande, les Bleus termineraient une année civile invaincus pour la première fois depuis 2011.

L’exploit est suffisamment rare pour être souligné. En bonne posture pour se qualifier directement pour la Coupe du monde 2022, l’équipe de France peut s’offrir son billet pour le Qatar en cas de succès contre le Kazakhstan, ce samedi au Parc des Princes (20h45). Au passage, elle peut si elle ne perd pas ni contre ces Kazakhs, ni contre la Finlande trois jours plus tard, dépoussiérer une bien jolie stat’.

Si ce scénario – des plus probables – se produit, l’équipe de France terminera en effet une année entière sans la moindre défaite pour la première fois depuis... 2011. Laurent Blanc et ses joueurs avaient réussi cette prouesse, lors d’une année de foot sans grande compétition, et qui ne comportait que 13 matchs internationaux pour les Bleus (7 victoires et 6 nuls).

L’élimination contre la Suisse vaut pour un nul

Dix ans plus tard, le groupe de Didier Deschamps compte pour l’heure un bilan de 8 victoires et 6 nuls, alors que le match de l’élimination contre la Suisse, en huitième de finale du dernier Euro (3-3, 4-5 t.a.b.), s’était terminé sur un score de parité dans le temps réglementaire. Le nul prévaut ici statistiquement.

Si l’on remonte encore un peu plus dans le temps, l’année 2005 sous Raymond Domenech est la dernière où la France est restée invaincue (6 victoires, 5 nuls). En 2016, le Bleus n’étaient déjà pas passés loin de ce tableau parfait. Mais un but cruel d’Eder, inscrit en prolongation de la finale de l’Euro perdue face au Portugal (1-0), en avait décidé autrement.