Équipe de France: Yann Sommer se paie les Bleus, trop "arrogants" lors du 8e de finale de l'Euro

À la veille d'un match décisif de la Suisse contre l'Italie dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022, Yann Sommer est revenu sur le huitième de finale de l'Euro 2021 entre la Nati et l'équipe de France. Pour le gardien suisse, les Bleus ont été trop "arrogants" et "se pensaient déjà en quarts".

Yann Sommer vient remuer le couteau dans la plaie. Quatre mois et demi après avoir repoussé le tir au but de Kylian Mbappé qui a permis à la Suisse d'éliminer l'équipe de France en huitième de finale du dernier Euro 2021 le 28 juin dernier (3-3, 5-4 t.a.b.), le gardien de la Nati s'est confié dans une interview accordée Eleven Sports et a évoqué ce match et le comportement des joueurs de Didier Deschamps sur la pelouse du stade national de Bucarest.

Sommer commence par souligner l'exploit réalisé par son équipe ce jour-là: "Il y avait 3-1 (à dix minutes de la fin du match, ndlr). Normalement, c'est très difficile de faire un résultat dans ce genre de matchs. Mais on a ressenti quelque chose et on s'est dit que ça ne pouvait pas être fini."

"On s'est dit qu'on devait aller au bout"

Un sursaut d'orgueil peut-être provoqué par la suffisance des joueurs français ce soir-là, qui étaient menés et étaient parvenus à revenir dans le match pour prendre deux buts d'avance. "On a vu pendant le match, au moment où ils marquent le dernier but, ils pensent déjà être en quarts. C'était notre chance, on s'est regardé et on s'est dit qu'on devait aller jusqu'au bout. Finalement, on a gagné", explique Sommer.

Un relâchement coupable de la part des Bleus que le gardien de la Nati qualifie "d'arrogance". "Si les Français ont été arrogants? Oui, bien sûr! Mais c'était à notre avantage parce que personne ne pensait que la Suisse pouvait battre la France. C'était donc une chance pour nous", explique Sommer à Eleven Sports.

De biens mauvais souvenirs

Après le but splendide de Paul Pogba et la célébration des Bleus qui trahissait une forme de soulagement, comme s'ils se sentaient qualifiés, les buts de Haris Seferovic et de Mario Gavranovic avaient instillé le doute dans la tête des joueurs de Deschamps. Jusqu'à cette séance de tirs au but et cette tentative repoussée par Sommer.

Le gardien suisse, qui disputera vendredi soir (20h45) un match décisif dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2022 contre l'Italie dans le groupe C, a donc rappelé de bien mauvais souvenirs aux supporters français. C'est le lot de ce type d'éliminations. Et comme la Belgique subit les moqueries des tricolores depuis la demi-finale de 2018, les Français vont certainement devoir s'habituer à ces rappels de la part des Suisses.