France-Kazakhstan: Mbappé régale avec un quadruplé, une première depuis 1958

Kylian Mbappé s'est offert un quadruplé avec l'équipe de France, samedi soir face au Kazakhstan pour les éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022. C'est la première fois que l'attaquant du PSG réussit une telle performance avec les Bleus.

En l'espace de 26 minutes (6e, 12e, 32e) lors de France-Kazakhstan, samedi soir, Kylian Mbappé était parvenu à inscrire le premier triplé international de sa carrière. Mais l'attaquant du PSG a réussi à faire plus fort, avec un quatrième but à la 87e minute. Avec son quadruplé, le champion du monde a été le grand artisan de la victoire 8-0 des Bleus, synonyme de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar.

23 buts avec les Bleus

Kylian Mbappé a d'abord brillé sur un centre de Théo Hernandez, avec une volée presque réflexe qui a scotché Stas Pokatilov, le gardien kazakh. Le deuxième but a ensuite été rendu possible par ce dernier, qui a complètement manqué une sortie à l'extérieur de sa surface. Grâce à cette bévue, Kingsley Coman, positionné au poste de piston droit, a pu servir parfaitement délivrer sa passe décisive devant une cage vide.

Kylian Mbappé a conclu son festival de la première période par une tête, là encore avec une offrande de Kingsley Coman. Puis à la fin du match, c'est Moussa Diaby qui lui a permis d'inscrire son quadruplé.

Kylian Mbappé compte donc ainsi 23 buts en équipe de France. Il est le premier joueur à inscrire un quadruplé avec la sélection, depuis Just Fontaine le 28 juin 1958 contre l'Allemagne de l'Ouest. Comme le rapporte Opta, le prodige de Bondy est aussi le plus jeune depuis Thierry Henry (25 ans et 10 mois en juin 2003) à marquer au moins 22 buts avec les Bleus.

En club, Kylian Mbappé a déjà marqué un quadruplé. C'était en octobre 2018, avec le Paris Saint-Germain. En seulement 13 minutes, il avait permis au club de la capitale de torpiller l'OL sur le score de 5-0.