France-Maroc: le supporter assommé par une frappe de Mbappé lui fait passer un message

Guillaume, le fan qui a été mis KO par un tir de Kylian Mbappé à l'échauffement avant la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, a raconté sa mésaventure sur BFMTV.

"J’ai dans mes mains le missile qui m’a percuté de plein fouet." Vingt-quatre heures après, Guillaume préfère en sourire. Il lui est pourtant arrivé une sacrée mésaventure mercredi soir. Quelques minutes avant le coup d’envoi de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, ce supporter alsacien est tranquillement installé dans le kop formé par les supporters des Bleus.

Tout heureux d’assister à ce rendez-vous, il assure l’ambiance dans les tribunes du Al-Bayt Stadium (Al-Khor) lorsque le signal se coupe. Guillaume n’a même pas le temps de réaliser ce qui vient de se passer. Un ballon frappé par Kylian Mbappé à l’échauffement vient d’heurter de plein fouet son visage. "Je suis présent depuis le début du Mondial à Doha, j’ai rejoint le clan des Irrésistibles Français, et je me suis dévoué pour être le tambour dans l’animation. J’étais déjà dans l’ambiance, je tapais sur mon tambour quand ce magnifique objet est venu me percuter et m’a mis KO", a-t-il raconté ce jeudi au micro de BFMTV. Classe, Mbappé est aussitôt venu prendre de ses nouvelles.

Il aimerait revoir Mbappé "dans de meilleures conditions"

"Ce n’était absolument pas simulé. Je suis tombé sur les supporters devant moi, j’étais complètement assommé. J’ai entendu du bruit et des gens qui criaient pour Kylian. Je n’ai quasiment rien perçu de ce qui s’est passé. J’ai seulement vu après en regardant les images que Kylian est venu vers moi. J’étais dans les vapes, sonné. Apparemment il a tiré depuis l’extérieur de la surface. C’est Olivier Giroud qui l’a informé qu’il y avait eu quelque chose en tribunes. C’est un geste magnifique de sa part d’être venu me voir. Fort heureusement, ça va", a-t-il confié.

Loin d’en vouloir à l’attaquant parisien, il a désormais un espoir : "J’ai un petit appel: il y a une place sur le ballon et pour lui donner sa valeur, ce serait bien d’avoir la signature du dernier joueur à avoir tapé dedans, j’espère que le message pourra lui parvenir ! Et peut-être que j’aurais l’occasion de le croiser dans de meilleures conditions."