France - Pays-Bas: encouragements, discussion avec l'arbitre, doublé... la première de "capitaine Mbappé" à la loupe

Kylian Mbappé faisait ses grands débuts en tant que nouveau capitaine des Bleus ce vendredi soir contre les Pays-Bas dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024 (4-0). Que ce soit par l'attitude, le leadership ou l'exemple, l'attaquant tricolore a montré la voie aux Bleus dans une soirée sans fausse note.

Comme un symbole. En cette semaine où Antoine Griezmann a dû encaisser le fait de ne pas avoir été désigné capitaine des Bleus au détriment de Kylian Mbappé, le premier coup d’éclat de l’attaquant parisien avec le brassard ce vendredi face aux Pays-Bas (4-0) fut d’offrir un caviar au joueur de l'Atlético.

Pour son premier grand oral en tant que capitaine, jeudi en conférence de presse, Mbappé avait confié "ne pas comprendre" l’image de joueur auto-centré qui lui colle à la peau, soulignant "l’impossibilité de gagner seul". Ce vendredi, dès la troisième minute de jeu, il a joint les actes à la parole en servant Griezmann sur un plateau pour l’ouverture du score des Bleus.

Cinq minutes plus tard, dans une joie extrêmement démonstrative, il était aux premières loges pour féliciter Dayot Upamecano après le but du défenseur central (2-0, 8e). Et son très large sourire aux lèvres ne l’a pas quitté. À la 21e minute, c'était cette fois à son tour de profiter d’un service parfait d’Aurélien Tchouaméni en profondeur, combiné à une astucieuse feinte de corps de Randal Kolo Muani, pour s’en aller tromper Jasper Cillessen et faire trembler les filets pour la première fois en tant que capitaine.

Mbappé aux premières loges pour féliciter Upamecano après son but © AFP

Un début de match rêvé

Un but, une passe décisive, 3-0 au tableau d’affichage le tout en seulement 21 minutes: ce tout nouveau chapitre en équipe de France pouvait difficilement mieux débuter pour le champion du monde 2018, qui a également fait son entrée dans le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus, à égalité avec Karim Benzema (37).

En dehors de toutes ces actions marquantes, le match de Mbappé a également été fait de petites attitudes qu’il est évidemment de bon ton d’analyser en ce jour de grande première. À la 24e minute, après avoir manqué son contrôle sur une ouverture d’Upamecano en profondeur, il s’est aussitôt retourné vers le défenseur central les deux pouces en l’air pour le remercier. A la demi-heure de jeu, il a affiché un visage bien plus fermé quand, sur un centre de Jules Koundé, sa frappe en première intention s’est envolée dans le ciel de Saint-Denis.

Mbappé félicite Upamecano après une ouverture du défenseur en profondeur (24e) © TF1

La frustration de Mbappé après sa reprise ratée (30e) © TF1

En première ligne avec l'arbitre

Au retour des vestiaires, l'arbitre a infligé aux Bleus un coup franc à l'entrée de leur surface après un geste a priori anodin de Tchouameni, coupable de s'être saisi du ballon de la main pour signifier que ce dernier était dégonflé. Mbappé, à l'origine loin de l'action, a alors pleinement assuré son rôle de capitaine en se dirigeant promptement vers l'officiel de la rencontre pour lui signifier son mécontentement. Tout en sang froid, l'attaquant a discuté plusieurs secondes avec M. Maurizio Mariani, avant d'échanger quelques mots avec Memphis Depay.

Kylian Mbappé échange avec l'arbitre de la rencontre après un coup franc accordé aux Pays-Bas © TF1

Comme il l'avait fait en première période avec Upamecano, Mbappé s'est ensuite de nouveau fendu d'un geste d'encouragement à la 59e, cette fois en direction de Kingsley Coman, dont le rush côté gauche a été quelque peu gâché par la maladresse de Kolo Muani à bout portant.

Alors que tout lui avait réussi en début de match, la dernière demi-heure du Parisien aurait pu être légèrement plus frustrante avec un duel perdu à la 78e minute face à Cillessen, sorti avec autorité pour contrer sa puissante frappe du gauche. Mais Mbappé a pris sa revanche 10 minutes plus tard en mettant - au sens propre du terme - la défense batave à genou. Après plusieurs feintes de frappe, il a transpercé les filets d'un tir croisé surpuissant (4-0, 88e) pour valider son 38e but en Bleu et monter seul sur la cinquième marche du classement des meilleurs buteurs en sélection. Si "le football a changé", comme il le dit lui-même, certaines choses restent immuables. Et, capitaine ou pas, le show Mbappé n'est pas prêt de s'arrêter.