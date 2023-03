Equipe de France: le top 10 des sorties marquantes de Mbappé devant la presse, avant sa première en capitaine

Le nouveau capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé va donner sa première conférence de presse avec ce statut ce jeudi, aux côtés du sélectionneur Didier Deschamps. Le Français, plutôt à l'aise dans l'exercice, a par le passé marqué les esprits avec quelques sorties face aux médias, avec les Bleus ou le PSG. Notre top 10.

23 mai 2022, la punchline devenue culte après sa prolongation: "Le football, il a changé"

Après sa prolongation au Paris Saint-Germain l'an dernier, Kylian Mbappé est en conférence presse avec le président du club Nasser Al-Khelaïfi. Interrogé sur les droits à l’image et le sponsoring, le natif de Bondy a d’abord souligné qu’avant sa sortie au rassemblement de mars 2022 en équipe de France, les médias n’ont pas beaucoup soulevé la question. "On a parlé des mois de sportif, des heures de droits et des minutes d’argent" a ensuite enchaîné le joueur.

Avant d’ajouter: "Pour parler de ces gestions de sponsoring… le football il a changé." Une phrase rapidement devenue culte et relayée en masse sur les réseaux. Cette sortie a poussé d’autres Bleus à demander plus de transparence vis-à-vis de ces droits à l’image, en club comme en sélection. Coup de comm’ réussi.

En conférence d’après-match suite à la victoire du PSG contre Nantes au Parc (4-2), l’attaquant était attendu avec son trophée reçu pour son 201e but en carrière avec le club parisien. Battant ainsi le record de Edinson Cavani. Interrogé sur son avenir au club et l’importance du match retour contre le Bayern Munich, après le revers 1-0 subi à l’aller, Mbappé a répondu franchement : "Je ne pense pas, je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serai parti très loin (rires). Je suis très heureux ici et je ne pense à rien d’autre qu’à faire les beaux jours du PSG."

Pas sûr que cette déclaration ait ravi la direction parisienne, surtout avec l’élimination dans la foulée des Parisiens qui continuent de courir après leur rêve de C1.

13 juin 2021 sur des tensions supposées avec Giroud: "Eh y’a pas de tension, tranquille"

A deux jours de France-Allemagne, premier match des Bleus à l’Euro 2021, l’attaquant français participe à la conférence de presse à Clairefontaine. Lors des matches de préparation, Olivier Giroud avait déclaré après France-Bulgarie et son doublé que "les ballons n’arrivent pas". Les journalistes présents ont successivement questionné Mbappé sur cette déclaration et si le joueur se sentait visé ou affecté. L’attaquant des Bleus a d’abord évoqué "des petites broutilles" en début de conférence de presse.

A nouveau questionné après 20 minutes sur ses relations sur le terrain et sa façon de lâcher plus facilement le ballon à d’autres, en citant Benzema et Neymar. Le joueur n’a pas caché son agacement et a enchaîné: "C’est un peu malsain. […] Tu sous-entends que je veux pas faire de passes à Giroud?" Les deux hommes se sont répondus lors d’un court échange qui a jeté un froid dans la salle. Un froid qu’a souhaité décanter Mbappé dans la foulée: "Eh y’a pas de tension hein, tranquille", tout sourire en rajoutant un "question suivante" pour clore la séquence.

4 décembre 2022 sur son silence d'avant Coupe du monde: "Rien de personnel contre les journalistes "

Après la qualification des Bleus en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé, auteur d’un doublé contre les Polonais en huitièmes (3-1), faisait son retour devant la presse. Le Français refusait de s’exprimer devant la presse avant le Mondial. "Ce n'était rien de personnel contre les journalistes, rien contre les gens. C'était juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition et quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d'énergie à autre chose", a justifié le numéro 10 face aux médias. Avec ce nouveau rôle de capitaine, peut-être devra-t-il gérer différemment ce genre de préparations…

18 novembre 2018, il réclame plus de poids: "Si on attend beaucoup de moi c’est que j’ai des responsabilités et j’aime avoir des responsabilités"

Grâce à ses performances en club et avec le maillot tricolore, Mbappé devient, à 19 ans, l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Cette image est-elle un poids pour le jeune homme? Pas vraiment: "Si on attend beaucoup de moi c’est que j’ai des responsabilités et j’aime avoir des responsabilités. Des fois ça marche un peu moins, mais ce n’est pas parce que ça marche un peu moins qu’il faut tout remettre en cause. J’essaye de répondre aux attentes à chaque match." Avec le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain et celui des Bleus, le Bondynois ne risque pas de manquer de responsabilités à l’avenir. Une bonne chose certainement?

La veille du Trophée des Champions 2019 contre Rennes, à Shenzen (Chine), Kylian Mbappé a dû répondre aux suspicions de mésentente avec Neymar et au possible départ à l’époque du Brésilien. Mais le Français a aussi dû clarifier certains points, notamment sur le poste qu’il pourrait occuper et la possibilité d’être à la pointe de l’attaque à la place de Cavani. "Je suis très surpris que certains d'entre vous disent que je veux jouer numéro 9 à la place d'Edi (Cavani). Je veux jouer avec les grands joueurs, Edi en est un, et je ne viens pas pour prendre la place des grands joueurs." Une façon pour lui de se protéger et protéger son coéquipier, encore meilleur buteur de l’histoire du club parisien cet été-là.

5 septembre 2022 sur l'autorité de Galtier au PSG: "C’est lui le capitaine du navire"

Avant de débuter la saison 2022-2023 de Ligue des champions avec un premier choc PSG-Juventus, Mbappé est en conférence de presse la veille de l’événement avec son nouvel entraîneur, Christophe Galtier. Mise à part la réponse du coach français sur les déplacements du club et la fameuse réponse du "char à voile", Galtier a au moins eu en direct la confiance totale de son joueur. "C’est lui (Christophe Galtier) le capitaine du navire." Capitaine oui, mais pour combien de temps encore?

18 novembre 2018 sur le fait de défendre ou ne pas défendre pour un attaquant: "Le jour où je mettrai 60 buts dans une saison on pourra amener la discussion"

L’équipe de France championne du monde joue à l’automne suivant la première édition de la toute nouvelle Ligue des Nations. Kylian Mbappé, co-meilleur buteur français du Mondial 2018 avec Antoine Griezmann (4 buts), est interrogé sur son rôle de plus en plus prépondérant en équipe de France. En cours de conférence, notre Jano Rességuié va même lui demander s’il lui était possible un jour de ne pas défendre en match pour se concentrer exclusivement sur l’apport offensif. "Il n’y a que deux joueurs qui ne défendent pas dans le monde, et ce sont deux joueurs qui mettent 60 buts. Le jour où je mettrai 60 buts dans une saison on pourra peut-être amener la discussion." Mbappé n’a pas encore atteint cette quantité de buts, mais aujourd’hui son statut lui permet pourtant de ne pas trop s’impliquer défensivement, en club comme en sélection.

5 septembre 2022 sur l'affaire Pogba: "A l’heure où je parle c’est sa parole contre la parole de son frère donc je vais faire confiance à mon coéquipier "

Une fois mis face à des questions parfois délicates, le joueur a quelque peu du mal à trouver ses mots. Et de la syntaxe à ses phrases. Belle démonstration de l’attaquant tricolore lors de la conférence de presse avant PSG-Juventus en phase de groupes de Ligue des champions. Mbappé a été questionné sur l’affaire autour de Paul Pogba et les rumeurs de "maraboutage" sur lui.

Un temps hésitant, le Parisien préfère botter en touche: "Au jour d’aujourd’hui à l’heure où je parle, c’est sa (Paul Pogba) parole contre la parole de son frère (Mathias Pogba) donc je vais faire confiance à mon coéquipier." Paul Pogba était blessé au ménisque et a dû subir une opération du genou à l’époque qui l’a privé d’une Coupe du monde.

6 septembre 2017, les débuts timides à Paris: "C’était une belle question"

Tout juste arrivé au Paris Saint-Germain, un Mbappé d’à peine 18 ans n’hésite pas à répondre aux questions des journalistes lors de sa présentation une semaine après l’annonce officielle de son transfert. Il est interrogé sur son futur poste et auquel il préfèrerait évoluer. "C’est une bonne question car il est difficile d’y répondre", commence alors par dire le nouveau-venu. "Aujourd’hui, j’ai terminé dans l’axe à Monaco donc je vous dirai dans l’axe aujourd’hui. Mais peut-être que dans un an, si je vous dans une autre position, je vous donnerai une autre réponse. C’est difficile de répondre, c’était une belle question", conclut-il, d’un aplomb naturel et déconcertant pour son jeune âge. Au point de provoquer le rire chez plusieurs journalistes présents. Un aplomb qui ne l'a donc pas quitté.