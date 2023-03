EN DIRECT - France - Pays-Bas: suivez en live le premier match des Bleus dans les qualifs de l'Euro 2024

Les Pays-Bas diminués par un virus

La sélection néerlandaise a confirmé l'absence de cinq nouveaux joueurs pour le match prévu face à l'équipe de France. Touchés par un virus, les Pays-Bas seront donc privés - en plus de Frenkie de Jong et Steven Bergwijn - de Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman et Bart Verbruggen.