France - Pays-Bas: le "roi Mbappé" et les Bleus ont impressionné la presse française et européenne

Larges vainqueurs 4-0 face aux Pays-Bas pour leur premier match des éliminatoires de l'Euro 2024, les hommes de Didier Deschamps ont marqué les esprits de la presse nationale et étrangère. Plusieurs titres félicitent cette première sortie du capitaine Kylian Mbappé, et entrevoient déjà un avenir radieux pour les Bleus.

Un démonstration pour (re)commencer. Un peu plus de trois mois après la désillusion en finale du Mondial face à l'Argentine, l'équipe de France de football a remis le bleu de chauffe vendredi soir face aux Pays-Bas (4-0), pour le premier match des éliminatoires de l'Euro 2024.

Tombés en quarts de finale de la compétition face à Lionel Messi et sa bande, les Néerlandais sont arrivés amoindris au stade de France, touchés par un virus. Et les Bleus n'ont pas laissé passer l'occasion de se remettre sur les rails après l'échec au Qatar. Antoine Griezmann, Dayot Upamecano et Kylian Mbappé ont fait trembler les filets de Jasper Cillessen pour prendre immédiatement la tête du groupe B devant la Grèce, tombeuse de Gibraltar (3-0).

"Des débuts prometteurs" pour la nouvelle ère des Bleus

Ce samedi, la presse nationale tient à saluer le début d'une nouvelle ère après les départ d'Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda ou Karim Benzema. Logiquement, c'est le nouveau capitaine tricolore Kylian Mbappé qui est mis à l'honneur. Le Parisien évoque "des débuts prometteurs" pour cette équipe de France rajeunie, tandis que la Provence insiste sur le fait que les Bleus ont "retrouvé le sourire" après la défaite en Coupe du monde. Du côté de la Voix du Nord, on note surtout "la balade" face à des Pays-Bas peu dangereux. Pour l'Equipe, le symbole de cette victoire - et même le "porte-bonheur" - n'est autre que le numéro 10 tricolore.

Mbappé au centre de toutes les attentions à l'étranger pour sa première avec le brassard de capitaine

À l'étranger aussi, naturellement, c'est la figure du nouveau capitaine qui prend toute la lumière. Pour le Mirror, les qualités de leadership de l'attaquant du PSG ont été de nouveau exposées au grand jour, faisant écho à son discours dans les vestiaires à la mi-temps de la finale contre l'Argentine.

"Mbappé détruit les Pays-Bas" titre la BBC, un "Mbappé pléthorique" salue As qui le compare tout simplement à un "roi", et le quotidien madrilène Marca souligne le doublé du Bondynois qui, avec 38 buts chez les Bleus, passe devant le joueur du Real Madrid Karim Benzema.

Enfin, côté catalan, Mundo Deportivo met aussi en avant le joueur de l'Atlético Antoine Griezmann, auteur d'une grosse prestation, et qui a grandement participé au retour compliqué de Ronald Koeman sur le banc des Oranje.