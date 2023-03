France - Pays-Bas: Khephren Thuram raconte le chambrage de son frère Marcus après son occasion ratée

Lancé vendredi soir par Didier Deschamps pour ses grands débuts en équipe de France face aux Pays-Bas, Khephren Thuram a gentiment été taquiné par son frère Marcus, qui l'a chambré après son occasion manquée en toute fin de match.

Evidemment, l’histoire est déjà très belle, mais elle aurait pu être fabuleuse. Entré en jeu à la 89e minute vendredi lors de la victoire des Bleus face aux Pays-Bas (4-0) au Stade de France, pour le début des qualifications à l’Euro 2024, Khéphren Thuram a bien failli fêter ses grands débuts en sélection par un but.

Dans le temps additionnel, le milieu de l’OGC Nice a eu l’occasion de marquer. Après un ballon gratté au centre du terrain, il a pu progresser, avant de prendre sa chance. Son tir a malheureusement manqué de puissance pour battre Jasper Cillessen (90e+2). Pas de quoi gâcher sa première sous le maillot bleu, même si son frère Marcus, resté sur le banc sous les yeux de leur papa Lilian présent en tribunes, en a profité pour le chambrer gentiment au coup de sifflet final.

"Marcus s'est un peu moqué de moi"

"C’est une soirée parfaite, on a gagné et j’ai eu la chance d’entrer. J’étais concentré pour bien remplir ma tâche. Je suis fier de moi. Mon occasion ? J’ai mal pris le ballon, ça arrive. Je ne me suis pas posé de question, j’ai accéléré quand j’ai vu que j’avais de l’espace. Marcus m’a dit qu’il était très content pour moi, très fier. Il s’est un peu moqué de moi à cause de ma frappe écrasée. (sourire) C’est le meilleur grand frère, il est toujours derrière moi, c’est la même chose pour moi, on est comme ça", a raconté en zone mixte le jeune joueur de 21 ans.

Qui a aussi eu droit aux conseils du nouveau capitaine Kylian Mbappé. "Ce qu’il m’a dit après ma frappe ? Que j’avais bien joué, juste qu’il fallait plus appuyer. Il m’a encouragé à continuer de faire ce type d’action." Le plus jeune des frères Thuram a aussi révélé ce que leur a dit Lilian à la fin de la rencontre : "Je l’ai vu, il m’a dit qu’il était fier de nous et qu’il fallait continuer à travailler." Rendez-vous lundi pour la suite des éliminatoires avec un déplacement pour les Bleus à Dublin pour y défier l'Irlande (20h45).