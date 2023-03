France - Pays-Bas: Tchouaméni, Thuram, Camavinga, Deschamps.... tous conquis par Mbappé en capitaine

Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a mené les Bleus vers un carton vendredi soir, lors de la large victoire de l'équipe de France contre les Pays-Bas (4-0). Intronisé nouveau capitaine après la retraite internationale d'Hugo Lloris, l'attaquant du PSG emporte déjà l'adhésion de tout son vestiaire.

Il avait lui-même enterré ce qui pouvait ressembler à une petite tension - sur fond de frustration - entre lui et Antoine Griezmann, qui se serait bien vu hériter du brassard. Ce vendredi soir, pour sa première en tant que capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a connu une soirée parfaite avec une large victoire de l'équipe de France face aux Pays-Bas (4-0) et, à titre personnel, un doublé.

L'attaquant du PSG, qui avait déjà emporté l'adhésion de tous d'un point de vue sportif, a largement convaincu dans son nouveau rôle. Et a d'ailleurs été salué par ses coéquipiers. "Kylian a été super du début à la fin. Il a fait jouer ses coéquipiers, il a marqué des buts, il a défendu, il nous a aidés comme il le fait toujours, raconte Aurélien Tchouaméni. Ses mots en avant-match? Ah, je ne peux pas tout dire hein. Il a demandé à tout le monde d’avoir le même état d’esprit, un esprit conquérant."

Ses conseils à Thuram après sa première

Eduardo Camavinga est sur la même ligne: "Avec ou sans brassard, il n’a pas changé, c’est toujours le même. Il marque tout le temps, moi ça me surprend plus. Le plus important c’est qu’il n’a pas changé avec ou sans brassard. Avant le match, il nous a dit de faire de bonnes premières minutes et, à la mi-temps, il a dit de continuer, que s’il fallait en mettre six, il fallait en mettre six."

Khephren Thuram a connu sa première sélection... avec une petite frustration tout de même: celle de ne pas avoir pu marquer en fin de match, sur une frappe trop écrasée. "Ce que m’a dit Mbappé sur ma frappe en fin de match? Il m'a dit que j’avais bien joué, juste qu’il fallait plus appuyé. Il m’a encouragé à continuer de faire ce type d’action", raconte le milieu de terrain niçois en zone mixte à propos des mots de son capitaine.

Didier Deschamps semblait satisfait mais pas vraiment surpris, signe que Kylian Mbappé dégageait ce leadership avant même d'être intronisé nouveau capitaine des Bleus: "Le brassard ne va pas le changer. Il s'implique, prend du plaisir, fait des efforts comme tout le monde, avec des possibilités de changement de poste occasionnelllement. Il est le capitaine, il a déjà fait des matchs de ce type. Avec l'ensemble du groupe, il avait envie de faire un match comme ça." Il doit remettre ça dès lundi, en Irlande, pour le deuxième match des éliminatoires de l'Euro 2024.