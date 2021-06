France-Suisse: les Bleus avec un nouveau schéma tactique en huitième de l'Euro 2021?

L'équipe de France pourrait évoluer dans un système à trois défenseurs centraux lors de son huitième de finale face à la Suisse, lundi soir (21h00). Adrien Rabiot pourrait être titularisé sur l'aile gauche, et Benjamin Pavard devrait faire son retour à droite. Mais le schéma à trois derrière n'est pas encore certain.

L'équipe de France pourrait bien changer de système tactique, même si ce n'est pas encore acté. Après avoir évolué en 4-3-3 et en 4-2-3-1 durant la phase de groupes, les Bleus pourraient se retrouver dans un schéma à trois défenseurs centraux pour le huitième de finale de l'Euro 2021 prévu lundi face à la Suisse (21h00).

Le travail effectué samedi à l'entraînement suggère une présence de Clément Lenglet aux côtés de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, qui forment la charnière habituelle. Au poste de latéral offensif droit, Benjamin Pavard devrait reprendre sa place, après l'intérim difficile de Jules Koundé. Sur le flanc gauche, le forfait de Lucas Digne et l'incertitude physique concernant Lucas Hernandez pourrait pousser Didier Deschamps à renouveler sa confiance à l'égard d'Adrien Rabiot, qui bénéficierait alors de plus de liberté offensive avec ce schéma.

Un schéma déjà testé

Dans l'entrejeu, pas de surprise: la paire Pogba-Kanté a donné satisfaction contre le Portugal. En attaque, Antoine Griezmann pourait être reconduit dans l'axe, en soutien de Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Il n’est toutefois pas encore acté que les Bleus jouent de cette façon lundi face à la Suisse. Le sélectionneur et son staff ont travaillé de cette façon sans Lucas Hernández. Mais le latéral gauche va sûrement être le facteur X de la composition des Bleus. S’il est apte, les tricolores joueront-ils en 3-5-2? Ce n’est pas certain. Ces dernières heures, la réflexion existe sur l’état physique de Lucas Hernández, qui s’est entraîné à part mais avec des courses à hautes intensités à Bucarest. Le défenseur dit se sentir de mieux en mieux. Il existe aujourd’hui une chance de voir le Bavarois sur le terrain. Et donc la réflexion est toujours ouverte sur le système.

Sous Didier Deschamps, l'équipe de France n'a que très peu joué à trois défenseurs centraux. Il avait toutefois mené une expérimentation à la fin de l'année 2019, avec ce même trio défensif en Albanie (victoire 2-0). Un test similaire avait été effectué en septembre 2020, avec Dayot Upamecano.

Dans une interview accordée à beIN Sports avant le début de l'Euro, Didier Deschamps expliquait à propos de ce système: "J'avais décidé de le faire (...) parce que je savais aussi qu'il y avait le même dispositif en face. (...) C'est pratiquement du un-contre-un dans chaque zone". Cela tombe bien: la Suisse joue en 3-4-3.

Le onze de départ possible face à la Suisse:



Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé.