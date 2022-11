France-Tunisie: les Bleus vont découvrir le stade de la Cité de l'éducation

Mercredi soir (16h, heure française, 18h, heure locale), l'équipe de France affrontera la Tunisie à l'Education City Stadium. Ce stade de 40.000 places, situé à 13 kilomètres du centre de Doha, incarne "l’harmonie entre la tradition de l’art islamique et l’architecture contemporaine".

En mars dernier, RMC Sport avait visité cette enceinte à l'occasion d'un match entre le Qatar et la Slovénie. Ce piètre match nul (0-0) avait été suivi par quelques milliers de spectateurs dans les gradins verts et blancs du City Stadium. Ça sonnait creux et la Coupe du monde était encore loin pour les fans qataris. Mercredi soir, cette enceinte va recevoir les champions du monde en titre et la ferveur s'annonce plus puissante avec les fans tunisiens. En arrivant en bus, les hommes de Didier Deschamps ne pourront pas louper l'armature du stade, elle est visible de loin (très loin).

Le stade de la Cité de l'éducation, vu de nuit © @RMCSport

"À l'extérieur, les triangles créent des motifs géométriques complexes en forme de losange qui scintillent lorsque le soleil se déplace dans le ciel. La nuit, un spectacle de lumière numérique illumine la façade, offrant aux fans une remarquable performance surprise", explique l'organisation au sujet de l'Education City Stadium.

"Les losanges soutiennent la structure du stade, leur espacement permet une libre circulation de l’air ce qui participe d’une ventilation naturelle du stade, régulant sa température", affirme Ali Al Dosari, directeur des installations du stade Education City. Avant d'ajouter: "Pour son héritage, le stade sera utilisé par les résidents d’Education City. De nombreux évènements s’y dérouleront, notamment des cérémonies de remise de diplômes."

Un petit avantage pour la Tunisie

Ce stade est situé en plein cœur de la Cité de l'éducation, où plusieurs grandes écoles occidentales ont installé des campus. Pour les Bleus, l'enceinte est placée à seulement quinze minutes en bus de leur camp de base Al Messila. Inauguré en 2020, ce stade est ultra-moderne. Griezmann, Mbappé et les autres vont sentir le changement de standing par rapport au 974 utilisé face au Danemark (2-1).

Dans les vestiaires, des sièges confortables pour les joueurs avec un casier individuel situé juste au-dessus de chaque place, ainsi que du matériel de récupération pour l'après-match. L'enceinte possède, comme beaucoup de stades au Qatar, plusieurs loges luxueuses et une grande tribune de presse.

Les vestiaires du stade de la Cité de l'éducation © @RMCSport

Demain, la Tunisie disposera d'un petit avantage puisqu'elle connaît déjà cette enceinte pour y avoir disputé son premier match de la compétition face au Danemark. L'Education City Stadium accueillera des matchs jusqu'aux quarts de finale de la compétition. Après la Coupe du monde, plusieurs miliers de sièges seront redistribués à d'autres pays et l'enceinte réduite à 20.000 places.