Equipe de France: "Mbappé n’a pas d’ego", lance Deschamps

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a maintenu le doute sur la présence de Kylian Mbappé comme titulaire, mercredi face à la Tunisie (16h) en soulignant le sens du collectif de l’attaquant.

La grosse rotation attendue pour le match face à la Tunisie mercredi (16h) ne concernera pas tous les joueurs de l’équipe de France. Kylian Mbappé, déjà auteur de trois buts, pourrait ainsi enchaîner un troisième match, selon les dernières tendances, même si Didier Deschamps a maintenu le suspense sur la présence de l’attaquant du PSG. A la question philosophique, "Vaut-il mieux préserver le physique ou l’ego de Mbappé", le sélectionneur a insisté sur le sens du collectif de sa star face aux dangers d’une potentielle blessure.

"Il s’est toujours inscrit dans un cadre collectif"

"Je traduis votre question: son physique va très bien, pourquoi pas le ménager?, a lancé Deschamps. Apparemment, son problème serait son ego parce que son ego voudrait qu’il joue. Qu’est-ce que vous en savez? Est-ce qu’il veut jouer? Ahah! Vous ne le savez pas, moi je le sais. Kylian n’a pas d’ego. Enfin… Evidemment, il est important et décisif mais je peux vous assurer qu’il s’est toujours inscrit dans un cadre collectif avec cette capacité, de par ce qu’il fait, d’être mis en lumière parce qu’il est décisif."

"Il n’a plus 18 ans, il a de l’expérience, poursuit-il. Il a envie de jouer, les 24 joueurs ont envie de jouer le match de demain mais ils ne le commenceront pas tous. Vous pouvez penser, imaginer mais avant de prendre mes décisions, j’ai des données que vous ne pouvez pas avoir. Mes données sont en direct et quand ce sont des données par la bande ou en périphérie (il fait référence à la provenance présumée des informations dans la presse, ndlr), ce n’est pas toujours factuel."

Lors de cette conférence de presse, Deschamps a assuré qu’il prendrait sa décision sur la composition au dernier moment, mercredi. "J'ai plus d'éléments que vous sur la situation des joueurs, il y a des discussions pour avoir leur ressenti, a-t-il souligné. J'ai encore du temps, je prendrai les décisions demain (mercredi). Il va y avoir des changements. Combien? Vous ne le saurez pas et l'adversaire non plus. Les dernières infos, je les ai 1h30 avant. Tout le groupe est concerné. Les 24 joueurs sont aptes à jouer en tenant compte qu'il y a eu deux matchs en quatre jours."