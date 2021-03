France-Ukraine: Shevchenko confirme qu'il y avait un plan anti-Mbappé

Après le match nul entre la France et l'Ukraine (1-1) dans le cadre de la première journée des éliminatoires du Mondial 2022, Andriy Shevchenko a confirmé avoir tenté de mettre en place un plan anti-Kylian Mbappé. Qui a visiblement plutôt bien fonctionné.

Kylian Mbappé n'a pas signé, ce mercredi lors de France-Ukraine (1-1), le meilleur match de sa jeune carrière tricolore. C'est peu dire. Mais la raison est peut-être à chercher dans les rangs ukrainiens. En conférence de presse d'après-match, Andrei Shevchenko a confirmé qu'il y avait un plan... et notamment pour cadenasser l'attaquant du PSG.

"Nous avons étudié notre adversaire et notre amical l'an dernier nous a donné des informations sur le fait que le jeu ouvert était un peu suicidaire. Avec des joueurs comme Mbappé, qui attaquent très bien l'espace et changent totalement de côté... nous avons mis en face plus de joueurs pour fermer ce flanc, explique le sélectionneur de l'Ukraine. L'un devait faire pression sur lui, l'autre fermer l'espace. Ce plan a marché et le mérite en revient aux joueurs."

Un problème de système?

Kylian Mbappé s'est procuré peu de situations franches, dans un système en 4-4-2, avec quatre joueurs à vocation offensive, qui n'a guère convaincu. Y compris du côté de Didier Deschamps: "Ce n'est pas la Playstation, ça demande des équilibres, des replacements, a reconnu le sélectionneur sur l'Equipe. Tout dépend de l'adversaire, un adversaire que j'attendais regroupé mais peut-être pas autant. Ce n'est pas en mettant trois avant-centres que vous allez marquer plus de buts, c'est aussi une question d'utilisation du terrain, d'équilibre. Je n'ai pas besoin d'être convaincu, je sais au fond de moi que l'équilibre est beaucoup plus fragile. Vu le niveau élevé, évidemment les difficultés augmentent."