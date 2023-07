Il chausse du 50 à 14 ans: sa mère appelle Antoine Griezmann à l'aide

Auprès de France Bleu, une mère d'un adolescent de 14 ans a lancé un appel à Antoine Griezmann car son fils, qui chausse du 50, ne trouve aucune chaussure de football à sa taille. Celle-ci souhaite que l'international français attire l'attention des marques sur ce problème.

Antoine Griezmann pourra-t-il résoudre le problème de Nathan, ce footballeur de 14 ans qui chausse du 50 et ne trouve aucune paire de crampons à sa taille ? C'est le souhait d'Adeline, la mère de cet adolescent fan du champion du monde 2018. Le jeune homme pourrait arrêter cette pratique sportive s'il ne trouve pas de solution.

Auprès de France Bleu, Adeline a envoyé un message à Antoine Griezmann: "Ce n'est pas pour qu'il nous donne une de ses paires. Son pied est plus petit que celui de mon fils, mais peut-être que via son réseau ou ses sponsors, il pourra attirer l'attention des grandes marques sur ce réel problème, espère la mère de Nathan. Et ça concerne plus de monde qu'on ne le pense."

Des ruptures de stock sur internet et des prix "exorbitants"

S'il mesure 1,85m, Nathan a une pointure au-delà des standards. La famille, vivant à Jouet-sur-l'Aubois dans le Cher, soit à plus de 200 kilomètres de Mâcon (la ville d'origine de Griezmann), peine ainsi à trouver des chaussures en magasin. Sur internet, les crampons peuvent aller jusqu'au 54 mais Adeline explique se retrouver régulièrement face à des ruptures de stock. "Les dernières chaussures que j'ai trouvées l'été dernier pour mon fils étaient des chaussures de rugby en 50, partage Adeline. Il a fallu que je remplace les crampons puisque ce ne sont pas les mêmes que pour le foot."

Outre cet appel lancé à Antoine Griezmann, Adeline aimerait aussi que les marques puissent prendre conscience du problème, loin d'être isolé selon elle. Les prix pour de tels modèles, entre 250 et 400 euros, sont jugés aussi "exorbitants" dans la mesure où la croissance n'est pas terminée pour Nathan et les autres adolescents victimes de cette situation.