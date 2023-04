JO de Paris 2024: Mbappé "rêve" toujours de disputer les Jeux… mais il "ne forcera pas"

Kylian Mbappé n’a jamais caché son envie de disputer les Jeux olympiques de Paris en 2024 sous le maillot de l’équipe de France. Invité de l’émission Tout le sport sur France 3 ce mercredi soir, l’attaquant du PSG a tout de même admis qu’il y avait de nombreux paramètres à prendre en compte.

Kylian Mbappé va-t-il défendre les couleurs de l’équipe de France de football aux prochains JO 2024 (26 juillet-11 août)? Alors que le règlement autorise les sélection espoirs - qui disputent le tournoi olympique - à bénéficier du renfort de trois joueurs de plus de 23 ans, le champion du monde 2018 n’a jamais caché son envie de faire partie de l’aventure dans un peu moins d’un an et demi.

Invité de l’émission Tout le sport sur France 3 ce mercredi soir, Mbappé a répété ce souhait. "Je ne sais pas si j’y serais. Mais, en tout cas, j’espère y être. Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de jouer les Jeux olympiques. Après, ça ne dépend pas de moi. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et il faudra tous les étudier."

"Il faut discuter avant"

Conscient qu’il n’est pas le seul à décider dans cette histoire, Mbappé a tout de même tenu à préciser qu’il n’irait pas au bras de fer pour parvenir à ses fins. Sa présence aux JO, qui débutent une dizaine de jours après la finale de l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet), tronquerait notamment la préparation estivale avec son club.

"Il y a aussi une vérité: je ne forcerai pas non plus pour les faire, a-t-il poursuivi sur France 3. Si les gens ne veulent pas que je les fasse, ça voudra dire qu’il ne faut pas que je les fasse. (...) Ce n'est pas dans un calendrier FIFA. Il y a un club, une équipe nationale avec un Euro avant. Donc il faut discuter avant. Ce sont tous ces paramètres qu’il faut prendre en compte. Mais bien sûr que ce serait un rêve pour moi de disputer les JO, encore plus à Paris." Le message est passé.