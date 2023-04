PSG: Mbappé a repris l'entraînement avant le choc contre Lens

Touché à une hanche et absent la veille, Kylian Mbappé a participé à l'entraînement du PSG ce mercredi. Une bonne nouvelle pour le club francilien à trois jours du choc de la 31e journée de Ligue 1 contre Lens.

Avec l'affaire Galtier et les graves accusations portées par Julien Fournier contre l'entraîneur, on l'oublierait presque mais le PSG va jouer un match capital ce samedi en Ligue 1. L'actuel leader du championnat de France recevra Lens, son premier poursuivant, au Parc des Princes lors de la 31e journée de la saison.

Handicapé par une gêne à la hanche depuis plusieurs jours et même absent de l'entraînement collectif ce mardi, Kylian Mbappé a bien participé à la session du club francilien ce mercredi. Après une journées de soins la veille, l'attaquant de 24 ans est apparu sur les photos relayées par le PSG sur les réseaux sociaux en marge de la séance collective au Camp des Loges ce mercredi. Une bonne nouvelle pour Paris avant la réception de son rival nordiste samedi prochain.

Mbappé sans but depuis trois matchs

Titulaire lors du précédent match de son équipe remporté à Nice (0-2), Kylian Mbappé souffrait déjà de la hanche. Mais cela n'avait pas empêché le buteur de disputer l'intégralité du choc face aux Aiglons.

Le récent pépin physique de l'attaquant français constitue l'une des raisons à l'origine de la méforme de Kylian Mbappé au PSG. Depuis la seconde moitié du mois de mars, le champion du monde 2018 connait une petite disette face au but.

En panne d'efficacité, celui qui a quand même déjà fait trembler les filets à 31 reprises cette saisons avec Paris reste sur trois matchs consécutifs sans marquer.

Une mauvaise passe que Kylian Mbappé et le PSG espèrent voir se terminer lors du choc contre Lens en Ligue 1. En cas de victoire, Paris reprendrait neuf points d'avance sur les Sang et Or. Une défaite francielienne et les Nordistes de Franck Haise reviendrait à seulement trois longueurs.