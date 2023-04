Mercato: "Je suis Parisien", la mise au point de Mbappé sur son avenir

Kylian Mbappé s'est exprimé au sujet de son avenir ce mercredi soir au micro de l'émission Tout le sport sur France 3. L'attaquant tricolore a clamé son appartenance au projet parisien.

Kylian Mbappé ne semble laisser aucune place au doute. Alors que les rumeurs sur un éventuel départ du Paris Saint-Germain sont revenues à plusieurs reprises sur la table depuis sa prolongation en grandes pompes en mai dernier, l’attaquant tricolore s’est montré catégorique au sujet de son avenir au cours d’une interview accordée à l'émission Tout le sport sur France 3 ce mercredi soir.

"Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense, a d’abord répondu Mbappé au sujet de ses prochains objectifs. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain", a-t-il clamé.

Il n'aura plus qu'un an de contrat ferme l'été prochain

Selon des informations de L'Equipe confirmées par RMC Sport, Kylian Mbappé a prolongé trois ans au PSG en 2022, mais, dans le détail, le bail stipule que Mbappé s’est engagé pour deux saisons, plus une année en option, qui reste à la discrétion du joueur. Autrement dit, seul Mbappé sera en mesure de déterminer si, oui ou non, il reste à Paris au-delà des Jeux olympiques 2024.

Avec un accord ferme jusqu’en 2025, les dirigeants parisiens s’assuraient au moins deux ans de tranquillité. Avec cette option à activer à l’été 2024, la question de l’avenir de Kylian Mbappé pourrait revenir dès l’été prochain, puisque l’attaquant parisien n'aura déjà plus qu'un an de contrat ferme à Paris.