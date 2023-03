L'équipe de France U19 et sa génération dorée ne verra pas l'Euro

Malgré sa victoire en Roumanie mardi (4-2), la France U19 n'a pu valider sa qualification pour le prochain Euro de sa catégorie. Talentueuse sur le papier, l'équipe de Lionel Rouxel paie sa défaite face à la Norvège (1-2) en deuxième journée des éliminatoires.

Warren Zaïre-Emery (PSG), Eliesse Ben Seghir (Monaco), Désiré Doué (Rennes), Saël Kumbedi (Lyon)... Malgré une génération pétrie de talent et en grande partie titulaire dans des gros clubs de Ligue 1, l'équipe de France U19 ne participera même pas à l'Euro de sa catégorie, qui se déroulera à Malte en juillet prochain.

Un camouflet pour la sélection de Lionel Rouxel, vainqueure de la Roumanie 4-2 ce mardi à Orléans en 3e journée des qualifications. Un succès insuffisant pour les jeunes Tricolores, qui terminent deuxièmes de leur poule alors que seule la première place était qualificative.

Gagner, puis espérer

Les deux Monégasques Edan Diop et Malamine Efekele (2-0, 13e et 15e) avait lancé les Bleus, avant que le Rennais Doué (3-1, 43e) et l'autre Monégasque Ben Seghir ne donnent plus d'ampleur au score.

Pour se qualifier, les Français devaient s’imposer et espérer un faux pas des Norvégiens face à l’Irlande du Nord. Celui-ci n'est pas arrivé et avec 6 points pris en trois rencontres, l'équipe de France laisse la première place à la Norvège.