L’Euro Espoirs, le capitanat, la connexion lyonnaise… Caqueret se confie à RMC Sport

Avant le coup d’envoi de l’Euro Espoirs 2024 organisé en Roumanie et en Géorgie, le milieu de terrain des Bleuets Maxence Caqueret (23 ans) s’est confié au micro de RMC Sport. De sa volonté d’être un leader à ses liens avec ses partenaires de l’OL, le joueur de l’équipe de France Espoirs veut jouer un rôle important en sélection avant de viser les A.

Maxence Caqueret, qu’est-ce que ça vous fait de revenir à Clairefontaine et comment vous sentez-vous physiquement?

C’est toujours une fierté, surtout quand on connait l’importance de ce rassemblement et de notre objectif. Concernant ma forme actuelle, je me sens plutôt bien. J’ai bien fini la saison. J’étais assez bon physiquement. J’espère que ça va continuer durant ce rassemblement.

Quel bilan faites-vous de la saison de l’OL?

Elle n’a pas été bonne. On n’a pas atteint les objectifs qu’on voulait. On voulait terminer sur le podium. On en est loin (Lyon a terminé 7eme de L1). C’est un grand regret. On a fait une meilleure deuxième partie de saison. On a été plus régulier, on avait un meilleur style de jeu mais ce n’est pas suffisant quand on est à Lyon. Il faut prendre conscience qu’il faudra élever le niveau dans les années à venir pour atteindre nos objectifs.

Dans quel rôle vous sentez-vous le plus à l’aise, au poste de milieu défensif ou offensif?

Je peux jouer aux deux postes. J’ai eu une meilleure utilisation quand j’étais plus bas, quand je faisais jouer mon équipe et que mon rôle était d’attaquer et de défendre, d’être un peu plus libre. Plus haut, j’ai pu marquer des buts et faire plus de passes décisives. Ce sont deux postes que j’aime bien.

Il y a pas mal de joueurs lyonnais dans cette équipe de France Espoirs…

C’est un groupe exceptionnel. C’est rare que dans un groupe, tout le monde rigole avec tout le monde. C’est l’idéal. Il n’y a pas de petits groupes. C’est ce qui fait notre force. On est quatre de Lyon plus Amine (Gouiri) et Pierre (Kalulu) qui ne jouent plus à Lyon mais qui sont Lyonnais. C’est presque un tiers de l’équipe. Ça ne change rien pour le reste du groupe. On parle un peu plus ensemble parce qu’on se connait mais le groupe vit bien.

Gagner l’Euro Espoirs serait un beau clin d’œil pour la formation lyonnaise et à Jean-Michel Aulas qui vient quitter la présidence du club…

Bien sûr, c’est l’objectif de notre équipe. Quand on voit nos qualités, on peut espérer atteindre un tel stade. Quand on est l’équipe de France, on n’a rien à envier à personne. A nous d‘être au top pour atteindre cet objectif. Pour nous, les Lyonnais, on aimerait rendre hommage au président. Cela montrerait le travail qu’il a pu faire au club.

Quand vous voyez un joueur comme Khephren Thuram qui a côtoyé les A avant de revenir avec les Espoirs, pensez-vous à l’Euro la saison prochaine?

J’ai été en sélection des U16 aux Espoirs. Evidemment qu’atteindre cette sélection A est un objectif. C’est le graal. Il faut travailler. C’est mon objectif premier.

Vous êtes un cadre de ce groupe Espoirs. Parlez-nous de votre rôle avec le staff...

C’est vrai que j’ai un rôle de leader parce que je fais partie des plus anciens, des joueurs qui ont le plus de sélections (19). Je suis légitime pour parler à tout le monde et faire partager mon vécu. Je suis assez écouté. Le groupe vit tellement bien qu’il y a une liberté d’expression de tout le monde.

Ce leadership pourrait-il justifier que vous soyez le capitaine de ce groupe?

Capitaine je ne sais pas encore mais c’est un rôle que je prendrais avec plaisir. J’ai souvent eu le brassard. J’aime avoir ce rôle de leader et parler avec mes coéquipiers et le staff.

Qu’est-ce qui sera important pour réaliser un grand Euro?

Le plus important, ce ne sera pas forcément le terrain compte tenu de la qualité du groupe et de son talent. Ce sera notre mentalité, notre envie de toujours se surpasser, de gagner, de combattre et d’être au top.