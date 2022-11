Le club des internationaux de football et la FFF se rapprochent: "On rentre à la maison" pour Jean Tigana

Le club des internationaux de football a organisé son assemblée générale ce samedi dans les locaux de la Fédération Française de football. Une réunion suivie de la diffusion du match France-Danemark (2-1). Devant l’écran, Jean Tigana, Didier Six, Roger Lemerre, Henri Emile. Le signe d’un rapprochement entre les internationaux et la FFF.

Jean Tigana, c’était important de revenir à la Fédération?

C’est la première fois qu’on est invité à la Fédération. C’est bien. C’est un rapprochement. Il faut savoir que le CIF, le club des internationaux de football, a été créé du temps de Just Fontaine, Raymond Kopa, Michel Hidalgo, il y a 70 ans (créé en 1953). C’est bien que l’on soit reconnus et invités ici parce qu’on fait partie de l’évolution du football français.

Le temps devait être long à attendre l’invitation?

Mais non, vous savez, on rentre à la maison. C’est notre famille. On a prouvé qu’on avait l’honneur de porter ce maillot bleu-blanc-rouge de l’équipe de France. C’est bien que l’on soit reconnu de temps en temps.

Vous allez participer à la vie de la Fédération?

On va se rapprocher pour collaborer un peu plus comme cela se fait en Allemagne ou en Espagne. Là-bas, les anciens sont très proches de la Fédération. Ca y est, le chemin se raccourcit. On va commencer à bien travailler.

Qu’est ce qui est prévu par la suite?

Malheureusement on n’est pas trop nombreux aujourd’hui. Beaucoup sont consultants, certains comme Luis Fernandez sont au Qatar. La prochaine fois, on a prévu avec Albert Gemmrich de faire quelque chose de sympathique avec tous les anciens internationaux.