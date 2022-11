France-Danemark: Koundé s’est "bien senti" au poste de latéral droit

Titulaire sur le côté droit de la défense plutôt de Benjamin Pavard lors de la qualification de l'équipe de France contre le Danemark au Mondial (2-1), Jules Koundé a réalisé une partie assez solide à un poste où il n’est pas habitué à jouer. Il savoure sa prestation, même s’il a frôlé le carton rouge en première période.

Le dépannage de Jules Koundé sur le côté droit n’en est plus un. Le défenseur du Barça a de nouveau été aligné au poste de latéral ce samedi avec les Bleus contre le Danemark (victoire française 2-1), préféré à Benjamin Pavard. Malgré une grosse faute en fin de première période qui aurait pu lui valoir d’être exclu, il s’est montré solide et plutôt serein derrière Dembélé, comme il l’indique au coup de sifflet final.

"Avec Ousmane, c'était plus facile"

"Je me suis senti bien, (c'était) un peu difficile au début, revient-il au micro de beIN Sports. J'ai essayé d'avoir mes repères, avec Ousmane (Dembélé) c’était plus facile puisque j’ai l’habitude de jouer avec lui en club. Mon objectif était de bien défendre, qu’on concède le moins d’occasions possibles, de fermer mon couloir. J'ai été bien aidé par Kingsley (Coman) et Ousmane donc je suis content".

"On a fait un très bon match, on a été constant dans l’effort et on s'est offert des occasions, juge-t-il aussi au sujet du match des Bleus. On a été solides défensivement. Quand on a égalisé, on a réussi à garder cette consistance, cette envie d'aller chercher une victoire qui, on le savait, nous qualifiait. C'est une très bonne chose surtout contre le Danemark qui est une belle équipe et nous ne nous avait pas souri la dernière fois".

Une qualification "bénéfique pour l'ambiance de l'équipe"

Avant de savourer la qualification et la première place des champions du monde en titre, qui pourraient présenter une équipe remaniée contre la Tunisie ce mardi (16h), alors que la première place est presque assurée. "C'est une bonne chose que tout le monde soit impliqué, cela va permettre de faire un peu de rotation, ça ne peut être que bénéfique pour l’ambiance de l’équipe, appuie-t-il. On va essayer de terminer sur une troisième victoire". Reste à savoir s’il pourra enchaîner dans un couloir droit qu’il apprivoise de plus en plus.