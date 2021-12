Les Bleus en amical au Qatar? Décision en janvier

Le planning de la saison 2022 des Bleus qui s'achèvera à la Coupe du monde au Qatar en novembre, dépend du tirage de la Ligue des nations qui aura lieu ce jeudi à 18h.

Quel calendrier pour les Bleus en 2022, année particulière qui se terminera avec une Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu exceptionnellement en novembre et décembre?

Les Bleus attendent le tirage au sort de la Ligue des nations qui aura lieu ce jeudi avant d'affiner le programme qui doit les emmener le plus loin possible lors de la Coupe du monde.

Une fois le tirage au sort effectué, le calendrier des rencontres aller/retour sera établi avec les deux premières journées entre le 2 et 8 juin 2022, les deux suivantes entre le 8 et le 14 juin puis les deux dernières 22 et 27 septembre en tenant compte de la refonte du calendrier FIFA habituel, le décalage de la trêve internationale en septembre du début du mois à la fin du mois et la suppression de celle d’octobre pour laisser la place aux coupes européennes de clubs avant le début de la coupe du Monde au Qatar, qui débutera le 21 novembre et pour laquelle les internationaux ne seront libérés qu’une semaine avant le début de la compétition dans le Golfe.

Un mois de juin très chargé

Le calendrier de 2022 sera une nouvelle fois serré pour l’équipe de France avec en point de mire de la première partie de l’année, l’accumulation de 4 matches de la Nations League sur deux semaine en toute fin de saison. La finale de la Ligue des Champions à St Pétersbourg est programmée le samedi 28 mai soit une semaine après la dernière journée de Ligue 1 et 48h avant le rassemblement de l’équipe de France pour préparer les 4 matches de Nations League! Les Bleus vont donc préparer la Coupe du Monde avec 6 rencontres officielles de Nations League et juste avant cela deux matches amicaux.

A ce jour, le Qatar et la FFF n’ont toujours pas trouvé d’accord et la décision finale ne sera pas prise avant le début janvier pour la participation de la France à ce fameux tournoi que le comité d’organisation de la Coupe du Monde souhaiterait mettre en place en mars prochain dans deux des trois stades de Doha. Et ce, durant les dates internationales entre le 22 et le 30 mars avec une rencontre contre le Qatar et un autre match contre le vainqueur ou le vaincu de l’autre rencontre. Ce qui permettrait à Didier Deschamps et à ses adjoints d’être, déjà, sur place pour le tirage au sort de la phase finale qui aura lieu à Doha le 1er avril. La FFF a donné son accord de principe reste maintenant à trouver un accord financier pour la signature définitive du contrat. Si la France ne s’entend pas avec le Qatar, le président Noël Le Graët a confirmé samedi dernier lors de l’AG de la FFF que quoiqu’il en soit, les Bleus disputeront deux rencontres amicales.

Repérage au Qatar

Une sorte de plan B avec un match en France et un match à l’étranger est également à l’étude. Pour cela, la fédération attend le résultat du tirage au sort de la Nations League pour entrer en négociations avec des sélections voisines! D’autre part, une délégation du staff des bleus va se déplacer au Qatar dans les tous prochains jours pour effectuer un repérage sur place et finaliser le camps de base.

A l’occasion de ce tirage au sort, l’UEFA remettra trois distinctions #EqualGame en reconnaissance du travail effectué pour promouvoir l’inclusion et la diversité dans le football. Les lauréats Khalida Popal fondatrice et capitaine de l’équipe nationale féminine de l’Afghanistan. Il a dû quitter son pays pour trouver refuge au Danemark où elle continue d’œuvrer pour que le football serve de support à l’intégration sociale. Juan Mata, vainqueur de l’Euro 2012 avec l’Espagne. Le joueur de Manchester est un des joueurs les plus engagés socialement avec la création en 2017 de l’association Common Goal pour lutter contre l’inégalité des genres. Enfin, la Fédération Allemande pour sa promotion du football comme un sport pour tous à travers un programme qui s’engage en faveur d’un environnement sûr et inclusif permettant à chacun et chacune de profiter du jeu.