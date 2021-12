Adversaires des Bleus, format, calendrier... tout savoir sur le tirage de la Ligue des nations jeudi

Tenante du titre, l’équipe de France va connaître jeudi, à partir de 18 heures, quels adversaires elle affrontera lors de la phase de groupes de l’édition 2022-2023 de la Ligue des nations, qui débutera en juin 2022. Mode d’emploi.

A partir de jeudi, 18 heures, l’équipe de France remet son titre en jeu. Brillamment titrés en novembre dernier face à l’Espagne (1-2), les Bleus vont figurer dans le tirage au sort des groupes de la prochaine Ligue des nations – cette phase de groupes, qui aura lieu du 2 juin au 27 septembre 2022, a été avancée en raison du calendrier hivernal du Mondial 2022 au Qatar –, avant une phase finale disputée un an plus tard, en juin 2023.

► Comment sont définis les groupes

Pas de nouveauté sur ce point. Comme lors des deux premières éditions de cette (relative) nouvelle venue dans le paysage footballistique européen, les 55 nations seront réparties entre quatre ligues, trois de 16 équipes et une de 7 équipes. Les ligues A, B et C sont réparties en quatre groupes de 4 équipes, la ligue D en un groupe de 4 et un de 3.

En attendant les résultats des barrages de relégation en mars prochain (Kazakhstan-Moldavie et Chypre-Estonie), 51 des 55 sélections savent déjà dans quelle ligue elles évolueront, classées en fonction de leur rang au sortir de la phase de groupes de la dernière édition. La France est ainsi déjà assurée d’être dans la ligue A aux côtés de la plupart des grosses nations européennes (Espagne, Italie, la Belgique, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas…), auxquelles viennent s’ajouter les quatre équipes promues en ligue A (pays de Galles, Autriche, République tchèque et Hongrie). L’Ukraine, la Suède, la Bosnie-Herzégovine et l’Islande ont elles été reléguées en ligue B.

► Qui est qualifié pour la phase finale, promu ou relégué

La compétition voit s’affronter toutes les équipes de chaque groupe à domicile et à l’extérieur, en juin et septembre 2022. Les 4 vainqueurs des groupes de ligue A disputeront la phase finale en juin 2023, alors que les 3 vainqueurs des groupes des ligues B, C et D sont promus en ligue supérieure pour la prochaine édition. Les équipes terminant dernières des groupes de ligue A et B sont reléguées, celles terminant dernières des groupes de ligue C disputeront des barrages de relégation en mars 2024. Dont les deux perdants sont relégués à leur tour.

► La composition de la ligue A, où figure la France

France (phase finale 2021), Espagne (phase finale 2021), Italie (phase finale 2021), Belgique (phase finale 2021), Portugal, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Angleterre, Pologne, Suisse, Croatie, Pays de Galles (promu), Autriche (promue), République tchèque (promue), Hongrie (promue).

► Le calendrier détaillé de la compétition

Tirage au sort de la phase de groupes des ligues : 18 heures, 16 décembre 2021 ;

Journées 1 et 2 : 2-8 juin 2022 ;

Journées 3 et 4 : 8-14 juin 2022 ;

Journées 5 et 6 : 22-27 septembre 2022 ;

Tirage au sort de la phase finale : à déterminer ;

Demi-finales : 14 et 15 juin 2023 ;

Finale et match pour la troisième place : 18 juin 2023 ;

Barrages de relégation : 21-23 et 24-26 mars 2024.