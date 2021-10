Ligue des nations: sur quelle chaîne regarder la finale France-Espagne

La finale de la Ligue des nations oppose ce dimanche soir (20h45) à Milan l'équipe de France de Kylian Mbappé et Karim Benzema à l'Espagne. Un match à suivre sur M6 et à la radio sur RMC.

Voilà une belle occasion de garnir l’armoire à trophées. Trois jours après une victoire renversante contre la Belgique (3-2), l’équipe de France s’attaque ce dimanche soir à l’Espagne en finale de la Ligue des nations (20h45), dans le mythique stade San Siro de Milan. Ce match sera diffusé en direct sur la chaîne M6. Il sera également à suivre à la radio sur RMC et sur le site RMC Sport en direct commenté. Sans Adrien Rabiot, testé positif au coronavirus et donc forfait, les Bleus veulent continuer à panser les plaies de leur Euro raté contre une Roja en nets progrès depuis plusieurs mois.

Deschamps ne voit pas les Bleus favoris

Emmenée par sa classe biberon, symbolisée par Ferran Torres (21 ans), Eric Garcia (20 ans) et le petit nouveau Gavi (17 ans), la sélection de Luis Enrique plaît et séduit de plus en plus. Demi-finaliste à l’Euro, elle a marqué les esprits en prenant sa revanche sur l’Italie (2-1) pour se hisser en finale de cette Ligue des nations. Mais pour Luis Enrique, la France reste aujourd’hui "la meilleure équipe au monde au niveau individuel". "Il suffit de regarder le onze de départ, ce sont des références dans leurs clubs. Il nous manque encore de l'expérience mais le foot est un sport formidable qui fait gagner l'équipe qui joue le mieux, j'espère que ce sera notre cas dimanche. On sera prêt, avec l'humilité et l'ambition d'une équipe qui veut se tirer vers le haut", a-t-il déclaré.

"Favoris ? Si vous voulez... On ne va pas s'auto-proclamer favoris ou pas. La France a déjà une expérience du très haut-niveau, mais ça ne nous donne pas de garanties. Il faudra mettre tous les ingrédients pour faire en sorte d'aller chercher ce titre", a commenté de son côté Didier Deschamps, qui pourrait remplacer Adrien Rabiot par le Monégasque Aurélien Tchouaméni dans son 3-4-1-2. En défense, Presnel Kimpembe est en concurrence avec Lucas Hernandez.