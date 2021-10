Espagne: Ferran Torres incertain pour la finale de Ligue des nations face aux Bleus

Auteur d’un doublé lors de la demi-finale de la Ligue des nations face à l’Italie (victoire de l’Espagne 2-1), Ferran Torres pourrait rater la finale ce dimanche face à la France. Son sélectionneur Luis Enrique a affirmé ce samedi que son attaquant était incertain pour cette rencontre.

À la veille de la finale de Ligue des nations opposant l’Espagne à la France dimanche, la Roja pourrait connaitre un premier coup dur avec le potentiel forfait de Ferran Torres. En conférence de presse, Luis Enrique a indiqué que la participation du double buteur face à l’Italie n’était pas encore acquise: "Le onze de départ est assez clair, mon seul doute c’est Ferran, on va voir durant les prochaines heures s’il peut jouer. S’il est en forme, il jouera", a-t-il affirmé.

Les prochaines heures seront donc cruciales pour le buteur de Manchester City, aux deux buts en quatre rencontres de championnat. L’absence de l’Espagnol, actuellement dans une bonne dynamique, représenterait un gros coup dur pour l’Espagne.

"On verra demain si je peux jouer ou pas"

Egalement présent en conférence de presse, Ferran Torres s’est voulu rassurant sur l’état de sa cheville, même s’il n’a en rien confirmé une potentielle présence sur le onze de départ face aux Bleus de Didier Deschamps déjà démunis d’Adrien Rabiot, déclaré positif au Covid-19: "Le pied ça va, on est en train de continuer à me soigner, donc je ne me suis pas entrainé, on verra demain si je peux jouer ou pas", a-t-il conclu.

À voir qui Luis Enrique privilégiera à la pointe de l'attaque, en cas de forfait de celui qui a été désigné homme du match face à la Squadra Azzura.