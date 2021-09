"Mbappé a régressé" selon l’ancien Marseillais Tony Cascarino

L'ex-attaquant irlandais de l'OM Tony Cascarino (1994-1997) estime que l'international français Kylian Mbappé a régressé depuis la Coupe du monde en Russie, où il s'était révélé aux yeux du monde entier.

Est-ce parce qu’il est un ancien joueur de l’OM (1994-1997) ou bien parce qu’il a souvent été critique envers la Ligue 1 ? Toujours est-il que l’ex-attaquant international irlandais Tony Cascarino n’a pas été tendre avec le niveau de Kylian Mbappé. Dans la lignée d’un Euro raté avec les Bleus, l’ancien joueur de Nancy (1997-2000) estime tout simplement que "Kylian Mbappé a régressé" ces trois dernières années.

"Si je regarde le joueur qu'il était en 2018, quand il a gagné la Coupe du monde, il était juste électrique et dévastateur, a constaté Tony Cascarino pour la radio britannique Talksport. On sentait qu’il allait probablement gagner le titre de meilleur joueur du monde, ce qu’il était à l’époque, sans aucun doute. J’ai été déçu par ses prestations à l’Euro. Il n’a plus le même impact sur le jeu de l’équipe de France."

"Trop irrégulier" selon Cascarino

Pour Tony Cascarino, malgré des statistiques et un exercice 2020-2021 qui parle pour lui, Kylian Mbappé manque de régularité dans ses performances. "Il y a des moments où on a un aperçu, un rappel, de combien il peut être bon sur le terrain. Mais il ne le fait pas assez souvent. Il est encore un jeune joueur de 22 ans. Il doit revenir à un niveau proche de celui qui était le sien. Il n'est plus le joueur qu’il était il y a trois ans."

Dans un registre de vitesse et d’explosivité, Kylian Mbappé n’a pas d’équivalent sur la planète football, mais nombreux sont les observateurs qui lui reprochent de ne pas suffisamment enrichir sa palette de footballeur, pour varier la menace qu’il fait peser sur la défense adverse. Chahuté pour ses atermoiements en coulisses concernant sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, alors que le Real Madrid lui faisait la cour, Mbappé a démontré sa motivation à jouer sous le maillot parisien en étant le meilleur joueur de son équipe lors des quatre premiers matchs de la saison en Ligue 1.

Impliqué sur trois buts pour la première au Parc des Princes contre Strasbourg (4-2), le champion du monde a été l’auteur de trois buts et deux passes en étant décisif à chacun des matchs qu’il a disputés, sans exception. De quoi faire oublier momentanément ses velléités de départ. Et un niveau de jeu qui n'est pas toujours satisfaisant pour un joueur de classe mondiale de sa trempe.