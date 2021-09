Equipe de France: le côté "boudeur" de Mbappé pointé du doigt

Dans son livre "Du Mondial à l’Euro, l’histoire secrète d’un rendez-vous raté" (Hugo Sport), le journaliste du Figaro Baptiste Desprez revient sur la gestion périlleuse de Kylian Mbappé en équipe de France.

La gestion d’un talent d’exception requiert des qualités tout aussi exceptionnelles. Et nécessite parfois d’instaurer une relation ambiguë pour garder le joueur avec soi et ne pas se perdre soi-même. La mission est suffisamment difficile comme ça. Un talent de la trempe de Kylian Mbappé peut tout aussi bien vous faciliter la vie sur le terrain comme vous la rendre difficile en coulisses. L’équilibre est difficile à préserver. Plusieurs entraîneurs du PSG l’ont déjà expérimenté, à l’instar du sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps.

Dans un livre à paraître le 9 septembre aux éditions Hugo Sport, intitulé "Du Mondial à l’Euro, l’histoire secrète d’un rendez-vous raté", le journaliste du Figaro Baptiste Desprez évoque les petits aménagements dont Mbappé a pu bénéficier lors du dernier Euro, lesquels ont fini par agacer jusqu’à ses propres coéquipiers. "Son potentiel est hallucinant mais il a aussi des côtés un peu plus difficiles à gérer et quand ça va moins bien, il devient un peu capricieux et se met à bouder. Ce n'est pas aisé pour l'équilibre du collectif", souffle un proche de l'équipe de France.

Deschamps marche sur des oeufs

D’après ce témoignage, le staff de l’équipe de France doit composer avec les caprices de l’attaquant star du Paris Saint-Germain, et une motivation aléatoire. Car le prodige de Bondy n’est visiblement pas le plus travailleur de l’effectif. Et lorsque le staff ne prête plus attention à lui, Mbappé "le fait ressentir, notamment en boudant. Une situation constatée à plusieurs reprises dans la vie de l'équipe de France et qui n'a pas manqué d'irriter certains de ses coéquipiers", selon l’auteur.

Conscient de l'importance de Mbappé au sein de son équipe, sa principale force de frappe offensive, Didier Deschamps s'attache à ne jamais froisser le Parisien, et à désamorcer la moindre polémique, comme Thomas Tuchel en son temps. "Chaque phrase à son sujet peut être mal interprétée et Didier Deschamps marche parfois sur des œufs", narre Baptiste Desprez. Entre luttes d’influences et impacts des ego, la gestion d’une star n’est pas toujours un long fleuve tranquille.

Concernant Kylian Mbappé, il s’agit aussi pour le joueur du Paris Saint-Germain de parvenir à digérer le poids de ce nouveau statut qui pèse sur ses épaules depuis le sacre en Russie. A force de se disperser en prévision du dernier Euro, à réclamer ou revendiquer toujours plus de responsabilités, l’attaquant du PSG s’est un peu perdu en chemin, jusqu’à ce penalty raté qui a précipité la chute des Bleus, éliminés en huitièmes de finale de la compétition. De la complexité de se maintenir au sommet.