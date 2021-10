Montpellier: Larqué veut voir Savanier en équipe de France

Pour Jean-Michel Larqué, membre de la Dream Team RMC Sport, Téji Savanier mériterait d'être appelé par Didier Deschamps. Il estime que le profil du Montpelliérain pourrait être un précieux atout pour les Bleus.

Comme Jonathan Clauss ou Gaëtan Laborde, il fait partie de ces joueurs qui réalisent un début de saison canon en Ligue 1 et que beaucoup d’observateurs ou supporters aimeraient voir être appelés chez les Bleus. Promu capitaine de Montpellier après le départ d’Andy Delort pour Nice, Téji Savanier marque les esprits chaque week-end, à tel point qu’il mériterait d’être retenu par Didier Deschamps selon Jean-Michel Larqué.

>> Les podcasts de "Rothen s'enflamme"

"Lors de Montpellier-Lens (1-0, le 17 octobre), j’ai vu un joueur exceptionnel. Savanier m’a bluffé. Je savais que c’était un bon joueur, mais c’est un grand footballeur. Je sais qu’il n’a pas les expériences souhaitées par Deschamps. Mais on pourrait le voir de temps en temps dans un rôle de véritable meneur de jeu. Il est remarquable dans toutes les zones du jeu. Il a la lucidité pour sortir les ballons, accélérer ou calmer le jeu. Il est bien meilleur que je ne l’imaginais", a confié le membre de la Dream Team RMC Sport ce jeudi dans l’émission "Rothen s’enflamme".

Les Bleus, Savanier n'en fait pas une fixette

Du haut de ses 29 ans, Savanier a goûté à l’équipe de France l’été dernier. Sylvain Ripoll l’avait sélectionné pour les Jeux olympiques de Tokyo, où les Bleus ont pris une claque en étant sortis dès le premier tour. "Porter le maillot de l’équipe de France aux JO, je ne pouvais pas rêver mieux, avait-il raconté en août à RMC Sport. Je le répète c’était un rêve pour moi de porter ce maillot, de chanter la Marseillaise. Je ne l’oublierai jamais, c’était un moment de fou. (…) Est-ce que je pense aux A ? Aujourd’hui, non. Je préfère jouer mes matchs à fond et on s’occupera de ce qui arrivera plus tard. Mais ce n’est pas ma priorité de dire qu’il faut que j’arrive à jouer avec les A. Si je dois être sélectionné, ça passera par des bons matchs avec Montpellier et c’est le plus important de penser à mon club en premier."

Cette saison, il totalise trois buts et quatre passes décisives en dix matchs de Ligue 1. Des performances suffisantes pour convaincre Deschamps de lui donner une chance ? Il dévoilera sa prochaine liste le 4 novembre pour la suite des qualifications pour la Coupe du monde 2022.