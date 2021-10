Montpellier: pour Sakho, Savanier avait le talent pour faire une meilleure carrière

Mamadou Sakho est convaincu que la carrière de Téji Savanier est un "gâchis", car il estime que son talent lui permet de jouer dans les plus grands clubs européens et de découvrir la Ligue des champions. Pour le défenseur français, son coéquipier tutoie le niveau d'un Philippe Coutinho.

Mamadou Sakho a joué avec Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Philippe Coutinho ou encore Luis Suarez. Et à propos de Téji Savanier, il est formel: "Franchement, je le mets dans mon top 10". En conférence de presse à Montpellier, le défenseur central de 31 ans a tenu un discours dithyrambique à l'égard de son coéquipier, qui ne cesse d'impressionner depuis son arrivée dans l'Hérault en 2019. Au point d'affirmer que le milieu offensif (qui a aussi joué à Arles-Avignon et Nîmes) avait sans aucun doute les capacités pour faire une meilleure carrière.

"Comme je le lui ai dit, pour moi, c'est entre guillemets un gâchis. Dans le sens où il aurait pu faire une meilleure carrière. Il aurait très sincèrement pu jouer dans de très grands clubs. Ce n'est pas fini, parce qu'il n'a que 29 ans. (...) Mais c'est dommage, un talent comme ça qui n'a pas encore eu la chance de jouer la Ligue des champions", a déclaré Mamadou Sakho, vendredi, soit à deux jours de Monaco-Montpellier en Ligue 1.

Sakho l'aurait conseillé à Deschamps pour les Bleus

"Sincèrement, je pense qu'il mérite de découvrir un niveau plus élevé pour lui, pour qu'il côtoie les meilleurs joueurs du monde, et aussi pour progresser", a insisté l'international français, tout en précisant qu'il "kifferait" bien entendu continuer à jouer avec lui au MHSC.

Après ces premières louanges, il a été demandé à Mamadou Sakho si Téji Savanier devait se retrouver en équipe de France. Une fois les précautions d'usage prises en rappelant que ces choix reviennent au sélectionneur Didier Deschamps, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain a poursuivi son éloge. "C'est sûr que si j'avais été dans le staff de l'équipe de France, j'aurais gardé un oeil sur lui. Aux Jeux olympiques, il a montré tout son talent. C'est un joueur qui pourrait apporter son petit plus à cette sélection. Et c'est ce que je pense sincèrement. Je me suis entraîné avec Coutinho tous les jours, avec Suarez tous les jours, et je peux vous dire que c'est un sacré talent".