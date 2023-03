Mort de Just Fontaine: Larqué rend hommage au "Mbappé de l'époque"

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Jean-Michel Larqué a rendu hommage à l'ancien buteur international français Just Fontaine, mort le 1er mars à l'âge de 89 ans.

Jean-Michel Larqué avait dix ans lorsque Just Fontaine a marqué ses 13 buts avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde 1958. Dans Rothen s'enflamme, le consultant RMC a rendu hommage à l'ancien attaquant-star des Bleus, mort à l'âge de 89 ans.

"À l'époque, quand on jouait dans les cours de récréation avec les minimes qui avaient 13-14 ans, ceux qui passaient le ballon s'appelaient Kopa et ceux qui marquaient les buts s'appelaient Fontaine. C'était Griezmann et Mbappé", se souvient Jean-Michel Larqué.

"C'est tout à fait par hasard qu'il est devenu meilleur buteur du Mondial"

"Justo, l'histoire est extraordinaire, poursuit-il. C'est pour ça que c'est une légende. C'est tout à fait par hasard qu'il est devenu meilleur buteur de la Coupe du monde. Il n'était pas titulaire. Le titulaire était René Bliard. L'équipe de France préparait sa Coupe du monde en Suède, mais n'avait pas de match amical à se mettre sous la dent. Elle jouait de petites équipes de villages suédois. Lors de l'une de ces rencontres, René Bliard s'est fait une entorse de la cheville. Just Fontaine est devenu titulaire et c'est ainsi qu'il a joué à la pointe de l'attaque".

Jean-Michel Larqué a aussi souligné le fait que Just Fontaine a été l'une des premières grandes stars du football à l'échelle européenne: "Justo a bénéficié de la première grande compétition retransmise en eurovision. En 1958, ça n'existait pas la mondovision. Mais en Europe, on connaissait Just Fontaine".

Rothen: "J'ai eu la chance d'échanger avec lui"

Un hommage a aussi été rendu lors de cette émission par Jérôme Rothen, qui l'a croisé dans le cadre de l'équipe de France: "Je n'ai pas eu la chance de le connaître quand il était joueur ou entraîneur. Je n'étais même pas né. Mais j'ai eu la chance d'échanger avec lui sur des matchs internationaux. Il dégageait une telle gentillesse et un tel amour pour le foot, que t'étais obligé d'écouter".