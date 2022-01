Nice: Galtier "rêve" d’entraîner un jour l’équipe de France

Dans un entretien accordé à Franceinfo, Christophe Galtier a exprimé sa volonté de devenir sélectionneur de l’équipe de France dans le futur. Un rêve d’enfant pour l’actuel entraîneur de Nice, âgé de 55 ans.

Six mois après son arrivée, Christophe Galtier est en train de réussir son pari à la tête de l’OGC Nice. Aux deux tiers de la saison, son équipe occupe la deuxième place de Ligue 1, avec 11 points de retard sur le PSG. Avant de se rendre au Parc des Princes pour y défier Paris, ce lundi en 8es de finale de la Coupe de France (21h15), Christophe Galtier a accordé un entretien à Franceinfo. L’occasion pour le meilleur coach du dernier championnat de France, titré avec Lille, d’évoquer son affection pour le football hexagonal.

"Je défends toujours la Ligue 1 parce que je sais que c'est un championnat qui est très difficile, explique Galtier. Je m'en aperçois, pour échanger avec beaucoup d'entraîneurs français, évidemment, mais aussi avec les entraîneurs étrangers qui arrivent en Ligue1, à qui je souhaite toujours la bienvenue. Ils me disent que c'est un championnat très difficile. C'est un championnat rythmé, engagé, où il n'y a pas beaucoup d'écart entre les équipes."

"Le futur sélectionneur sera Zizou"

Depuis le début de sa carrière, le natif de Marseille n’a dirigé que des clubs français. Mais il se verrait bien prendre les rênes des Bleus dans le futur. "L'équipe de France, je pense que c'est ce qui se fait de plus beau pour un entraîneur, estime le coach du Gym. Entraîner son pays, son équipe nationale, ça doit être quelque chose d'excitant, de passionnant, difficile. Gamin ou même jeune entraîneur-adjoint, je me suis toujours dit: tiens, ça doit être beau d'être l'entraîneur de l'équipe de son pays. Est-ce que je suis capable de tenir ce poste-là? Je ne le sais pas. Je n'ai pas l'expérience, à l'inverse d'un Didier (Deschamps), à l'inverse d'un Laurent (Blanc) précédemment."

Avant d’envisager une installation à Clairefontaine, Galtier imagine que Zinedine Zidane (actuellement sans poste) sera le successeur de Deschamps, qui est sous contrat jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre): "Je pense que le futur sélectionneur - le plus tard possible pour Didier - sera Zizou. L'équipe de France doit lui revenir s'il le veut. C'est un rêve incroyable, mais j'ai le droit de rêver!"

"Je regarde beaucoup la Premier League"

En attendant, Galtier continue d’améliorer sa méthode en s’inspirant de ses contemporains. En regardant notamment à l'étranger. "Je regarde beaucoup la Premier League, évidemment, parce que je pense que c'est le championnat le plus difficile, précise le technicien de 55 ans. Et je regarde surtout les entraîneurs qui sont passés d'un championnat à l'autre. Je regarde Conte, ce qu'il a pu faire en Italie, ce qu'il peut faire en Angleterre. J'ai des relations avec Stefano Pioli, entraîneur du Milan AC, que j'ai rencontré quand il était à la Lazio de Rome. Je regarde ce qui se passe aussi en Allemagne avec une nouvelle génération d'entraîneurs, et en Allemagne, on lance de plus en plus tôt les entraîneurs".