PSG: avant le Real, Pochettino ne lève pas les doutes sur le retour de Neymar

A un peu plus de 15 jours du huitième de finale aller de Ligue des champions PSG-Real Madrid, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino ne sait toujours pas si Neymar, victime d’une entorse de la cheville gauche, sera rétabli à temps et s’il pourra disputer un match avant le choc au Parc des Princes.

Trois matchs… Les joueurs du PSG vont encore disputer trois rencontres avant LE grand rendez-vous de l’année, le 15 février face au Real Madrid, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (en direct sur RMC Sport 1).

Neymar sera-t-il présent sur la pelouse du Parc des Princes? Aura-t-il surtout l’occasion de rejouer avant de défier Karim Benzema et ses partenaires ? Pour Nice, lundi soir en 8eme de finale de la Coupe de France, c’est d’ores-et-déjà exclu. Et pour Lille dans une semaine et Rennes le 13 février en championnat ?

De nouveaux examens lundi

"Je ne sais pas, tout dépend de l’évolution (de sa blessure), a répondu son entraîneur Mauricio Pochettino dimanche en conférence de presse. Il a terminé un cycle de course. Il y aura une évaluation qui sera faite. Demain (lundi) on aura plus d'information."

L’attaquant brésilien est out depuis le 28 novembre. Il a été victime d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires sur la pelouse de Saint-Etienne. Il a déjà manqué 10 rencontres avec l'équipe parisienne.

"Neymar Jr, dans les suites de son entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires, a fini un premier cycle de course dans l’axe et réalisera des examens lundi pour valider la suite du programme", a précisé le PSG dans un communiqué.