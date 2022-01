Nice: "Il y a trop d’écart avec le PSG", Galtier fait déjà une croix sur le titre

A deux jours d’affronter le PSG au Parc des Princes en huitième de finale de la Coupe de France, l’entraîneur de l’OGC Nice Christophe Galtier a été interrogé sur la course pour le titre de champion. Malgré une 2eme place en Ligue 1, le technicien niçois voit les Parisiens trop forts.

Il y a un an, Christophe Galtier, alors entraîneur de Lille, refusait de bomber le torse en dépit des excellents résultats de son équipe. Le Losc avançait masqué et avait fini par devancer le PSG, glanant le 4eme titre de champion de France de son histoire. Désormais aux commandes de Nice, l’entraîneur du Gym tutoie toujours le haut de tableau.

Mais si la formation azuréenne est 2eme de Ligue 1, elle compte 11 points de retard sur le PSG après 22 journées. Un écart trop important pour le technicien qui ne veut pas entendre dire que son équipe est un concurrent des Parisiens pour le titre. "C’est une erreur, a-t-il estimé samedi à deux jours du choc face à Paris, lundi, en 8eme de finale de la Coupe de France. Il y a trop d’écart entre le PSG et nous. On est actuellement 2eme. Il y a un match en retard entre Lyon et Marseille."

"Le titre ? Ce ne sera pas pour nous"

Pour Galtier, l’OGC Nice reste ambitieux mais devra élever son niveau de jeu sous peine de chuter du podium : "Mes joueurs méritent d’être à leur place par rapport aux efforts fournis. Mais on a encore beaucoup de choses à améliorer dans notre jeu pour être un concurrent ou un favori à la 2eme place, prévient-il. On a encore une marge de progression énorme. Il va y avoir la Coupe de France, encore beaucoup de matchs et des confrontations directes. On verra où on sera positionné. Le groupe a énormément à faire pour être un des favoris pour la 2eme place."

Et l’entraîneur de conclure : "Le titre ? Ce ne sera pas pour nous." Après le choc face au PSG lundi en Coupe, Nice accueillera Clermont dans une semaine, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.